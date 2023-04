Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza tylko jedno – czas na dekorowanie wnętrz! To jedno z przyjemniejszych przedświątecznych zajęć – sprawi, że Twój dom nabierze wiosennego charakteru. W naszym artykule przedstawimy kilka ciekawych pomysłów na wielkanocne dekoracje w duchu najświeższych trendów z 2023 roku. Gotowi na inspiracje? Zaczynamy!

Wielkanocne dekoracje 2023: Styl rustykalny

Na początek coś dla fanów ponadczasowych rozwiązań. Styl rustykalny kojarzony jest głównie z wiejskim domem, sielskim klimatem, drewnianymi elementami i naturalnymi tkaninami. Marzysz o tym, aby Twoje wielkanocne dekoracje przypominały klimat spokojnej, wiejskiej chatki? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie! Zapomnij o kolorowych i przerysowanych ozdobach, skup się na prostocie i elementach przyrody np. suszonych kłosach zbóż. Dzięki temu stworzysz przytulną atmosferę, która zapewni Twojej rodzinie i przyjaciołom uciechę dla zmysłów i to z delikatną nutką sentymentu.

Jednym z najważniejszych elementów dekoracji w stylu rustykalnym są naturalne materiały. Zamiast sztucznych ozdób, warto postawić na gałązki drzew, suszone kwiaty, jajka w kolorach ziemi i wiklinowe koszyki. Te elementy idealnie wpisują się w charakter wiejskiego stylu i dodają uroku i elegancji Twoim wnętrzom. Nie zapominaj też o lnianych obrusach czy porcelanowej zastawie – to doda całości swojskiego charakteru.

Dekoracje na Wielkanoc 2023 / Ioana Motoc - Pexels

Wielkanocne dekoracje 2023: Minimalizm w duchu scandi

Kolejna klasyczna propozycja od redakcji Well. W wielkanocnych dekoracjach w stylu skandynawskim warto postawić na naturalne, proste formy. To przede wszystkim minimalizm i elegancja, wybierz więc kilka ozdób, które idealnie wpiszą się w myśl tego nurtu. Jeśli szukasz ciekawych pomysłów na ozdobienie stołu, zdecyduj się na naturalne elementy, takie jak gałązki drzew z zawieszonymi pisankami. Możesz także wykorzystać drewniane deski jako podstawki pod talerze. To łatwy, ale bardzo efektowny sposób na urozmaicenie dekoracji stołu. W tym stylu wszystko jest niewyszukane, pozbawione haftów, zdobień i nadruków. Sprawdzą się w nim wielkanocne figurki z drewna lub porcelany czy emaliowane elementy np. wiaderka służące jako donice.

Wielkanocne dekoracje 2023: Hampton i chinoiserie – Święta w błękitach

Zależy Ci na eleganckiej i stylowej dekoracji, niekoniecznie minimalistycznej? Zwróć uwagę na modny styl hampton. To aranżacja, która kojarzy się z luksusem i elegancją amerykańskich kurortów, a jednocześnie wprowadza do wnętrza powiew wiosny. W dekoracjach hampton warto postawić na jasne kolory np. biel i odcienie niebieskiego, a także naturalne materiały jak drewno czy wiklina. Możesz także wykorzystać świeże kwiaty – tulipany czy narcyzy, które idealnie wpisują się w kwietniową dekorację wnętrza. Dodaj też delikatny błysk, który zagwarantują wypolerowane sztućce.

Inny styl, który z powodzeniem wykorzystuje biały i niebieski kolor to chinoiserie. Łączy on elementy kultury chińskiej z zachodnią estetyką, tworząc oryginalne i piękne kompozycje. Dekoracje chinoiserie to przede wszystkim bogata ornamentyka, kolorowe wzory i motywy zwierzęce, takie jak smoki czy fajansowe ptaki. Możesz również wykorzystać ozdoby ze zdobieniami kwiatowymi – kwitnącą wiśnią czy kwiatem lotosu, aby wprowadzić do wnętrza orientalny klimat. To styl, który z pewnością przyciągnie uwagę i wyróżni Twoją wielkanocną dekorację spośród innych.

Dekoracje na Wielkanoc 2023 / Solodsha - Pexels

Wielkanoc 2023: DIY – zrób to sam!

Co powiesz na to, aby stworzyć recyklingową dekorację DIY (Do It Yourself)? Możesz wykorzystać różnego rodzaju materiały, takie jak papier, tkaniny, sznurki czy drewno i połączyć je w kreatywny sposób. Stworzysz tym samym dekoracyjne koszyczki, wianki, jajka zdobione różnymi technikami np. decoupage czy malowane akrylowymi farbami, a także ciekawe aranżacje stołów i kompozycje kwiatowe. To świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi, a jednocześnie na ozdobienie domu w unikalny i personalny sposób.

Dekoracje na Wielkanoc 2023 / Cottonbro - Pexels

Wielkanocne dekoracje 2023: Eksplozja kolorów w stylu Candy Crush

Chcesz postawić na wesołą i kolorową kompozycję na stole wielkanocnym? Zainspiruj się grą Candy Crush! Kojarzy się z cukierkami, radością i dobrą zabawą, a jednocześnie można z niej czerpać w kontekście dekoracji. Masz możliwość stworzenia koszyczków z barwnymi jajkami lub wykorzystania neonowych papierowych rurek, z których zrobisz ozdobne kwiaty. Możesz również udekorować stoły cukierkami we wszystkich kolorach tęczy, wykorzystać kolorowe wstążki lub stworzyć wielobarwne wianki. Na pewno wprawisz tym w dobry nastrój zarówno dzieci, jak i dorosłych!

Wielkanocne dekoracje 2023: romantyczne jak z powieści Jane Austen

W delikatnym kontraście do mocnych energetycznych kolorów stoją dekoracje rodem z angielskich powieści Jane Austen. W takim romantyczno-baśniowym wnętrzu kluczowe będą jasne kolory, delikatne tkaniny, kryształowe akcesoria i subtelne dodatki. Możesz ozdobić stoły koronkowymi obrusami i pięknymi kieliszkami. Ważne są też inne elementy – kryształowe świeczniki, klosze, lampiony i filiżanki. Dodatkowo postaw na elementy dekoracyjne nawiązujące do bajek i baśni, takie jak kolorowe kwiaty, piórka, małe figurki w kształcie zajączków. To wprowadzi do wnętrza magiczną i bajkową atmosferę, idealną na święta wielkanocne.

Święta wielkanocne w kolorze Veri Peri

Na koniec kolorystyczne nawiązanie do koloru Pantone 2022, czyli Veri Peri. To niebiesko-fioletowy odcień z czerwonymi akcentami, który kojarzy się jednoznacznie z Wielkanocą. Fiolet łączony jest bowiem z pokutą, refleksją i oczekiwaniem, a święta wielkanocne to czas wiosennego odrodzenia. Co powiesz na to, aby udekorować dom ozdobami pasującymi do tej okazji? Postaw przede wszystkim na niebiesko-fioletowy kolor, który nawiązuje do kwitnących krokusów. Zbierz wiklinowe koszyki, wpleć w nie fioletowe wstążki, do środka włóż dekoracyjne jajka w odcieniach veri peri. W pomieszczeniach poustawiaj świeczki w fioletowych świecznikach, a na kanapę rzuć poduszki z motywem kwiatowym w tym samym kolorze. Gwarantujemy, że całość będzie prezentować się harmonijnie i cieszyć oko.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne Święta Wielkanocne będziemy celebrować w duchu łączności z naturą, nawiązując tym samym do romantycznego nastroju pełnego tęsknoty za przeszłością. W panujących trendach znajdzie się coś odpowiedniego dla miłośników klasyki, jak i tych bardziej ekstrawaganckich rozwiązań, a jeśli chodzi o kolory, to ukontentowani poczują się zarówno fani energetycznych barw, jak i baśniowych pasteli. Niech dzieje się wiosna!