1. Tomek Augustyniak

Fotel Nom dla marki Noti. Projekt: Tomek Augustyniak. Fot. Noti

Reklama

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Od 1993 roku pracuje jako niezależny projektant. W latach 1997-2005 współpracował z Autorskim Bankiem Projektów Wzornik. Od lat projektuje dla polskich fabryk mebli m.in. Comforty, Noti, PROFIm, Mikomax, VOX, Delivie, Marbet Style. Jest autorem wielu kolekcji mebli biurowych i domowych. Prowadzi konsultacje w zakresie wzornictwa przemysłowego. Jego działalność obejmuje również projektowanie przedmiotów codziennego użytku oraz architekturę wnętrz publicznych i prywatnych. Jest laureatem wielu nagród. W roku 2010 otrzymał tytuł designer roku przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

2. Maja Ganszyniec

Bambusowe fronty kuchenne Fröjered dla IKEA. Projekt: Maja Ganszyniec. Fot. IKEA.

Projektantka, absolwentka wydziału Design Product londyńskiego Royal College of Art oraz krakowskiej ASP. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w biurach projektowych w Londynie i Mediolanie (m. in. Atelier Mendini). Aktualnie prowadzi Studio Ganszyniec specjalizujące się w projektowaniu mebli i produktu. Na koncie ma współpracę z IKEA, Leroy Merlin, Amica, Mothercare, Orange, Dupont, Camper, Comforty, PayPass, Touchideas, Bellamy czy Ceramiką Paradyż. Jej prace można było obejrzeć na licznych wystawach w Mediolanie, Berlinie czy Londynie. W swojej karierze była wielokrotnie nagradzana – może pochwalić się dwiema nagrodami Red Dot Award.







3. Dorota Koziara

Kolekcja Cielo e Terra zaprojektowana przez Dorotę Koziarę dla marki Tubądzin. Fot. Tubądzin

Designerka, artystka, architekt wnętrz, dyrektor artystyczna, kurator wystaw. Studiowała w Polsce i we Włoszech. Przez 10 lat współpracowała z Alessandro Mendinim i Atelier Mendini w Mediolanie. Od 2005 główną siedzibą jej studia jest Mediolan. W swoim dorobku ma między innymi projekty wnętrz dla firm takich jak Alessi, Swatch, wnętrza Byblos Art Hotel Villa Amista. Projektuje między innymi dla takich firm jak Venini, Fiorucci, Hermes, Luxo, Abet Laminati, Swarovski, Bisazza, Fiat, Redd’s, Tubadzin czy Christian Dior. Dorota Koziara do tematów projektowania podchodzi szeroko, będąc projektantem zajmuje się też promocją designu, strategią rozwoju firm poprzez design oraz krytyką designu. Jej prace zostały zaprezentowane na licznych wystawach w Polsce i zagranicą m.in. w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie, Tokio, Zurychu.

4. Krystian Kowalski

Sofa Classic dla marki Comforty. Projekt: Krystian Kowalski dla marki Comforty. Fot. Comforty

Absolwent Wydziału Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Design Products w Royal College of Art w Londynie, który ukończył w 2010 r. Doświadczenie zdobywał, pracując w pracowniach projektowych w Warszawie, Łodzi i w studio Bellini w Mediolanie. W 2013 roku założył własną praktykę projektową w Warszawie. Współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi markami mebli i produktów, wśród których są: Comforty, Ikea, Amica, Noti, Marbet, Sony Bravia. Jego praca koncentruje się na znalezieniu inteligentnych, skoncentrowanych na człowieku rozwiązań, które wykraczają poza oczywiste i próbują zaoferować świeże i obserwacyjne podejście do każdego problemu.









5. Piotr Kuchciński

Stołek barowy Rotor dla marki dla Noti. Projekt: Piotr Kuchciński. Fot. Noti

Architekt, projektant, designer. Z wyróżnieniem ukończył studia IAPP Politechniki Poznańskiej, po których rozpoczął współpracę z jednym z poznańskich biur architektonicznych przygotowując projekty urbanistyczne, koncepcje osiedli mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej. Obecnie projektuje domy jednorodzinne oraz wnętrza, jednak jego największą pasją jest design. Ma na swoim koncie ponad 35 wdrożeń całych rodzin mebli biurowych, mieszkaniowych, tapicerowanych, ciągle cieszących się dobrymi wynikami sprzedaży.

Od roku 2000 współpracuje z największymi polskimi producentami mebli stawiającymi na wysoki poziom wzornictwa, wśród nich: Balma, Noti, Profim, Vox, Bejot. Produkty autorstwa Piotra Kuchcińskiego otrzymały wiele prestiżowych nagród. W 2012 został on laureatem nagrody specjalnej Prezesa IWP dla najlepszego polskiego projektanta roku.

6. Robert Majkut

Placówka detaliczna Alior Banku. Projekt: Robert Majkut Design. Fot. Nate Cook

Wizjoner, designer, ekspert w projektowaniu dla biznesu. Od 20 lat zarządza własną pracownią Robert Majkut Design, kierując zespołem projektantów i architektów. Realizuje projekty dla obiektów komercyjnych i wnętrz prywatnych, wymagających kompleksowej obsługi – obejmującej design miejsca, wzornictwo i elementy identyfikacji wizualnej. Robert Majkut opracował własne metody przełożenia języka komunikacji wizerunkowej na język realnego biznesu, co stanowi wyjątkowe know-how jego pracowni, funkcjonujące pod nazwą Standard Designu Miejsca. Autorska metodologia i narzędzia poparte są wieloletnim doświadczeniem pracowni. Do klientów RMD należą takie marki jak Multikino, Open Finance, Noble Bank, Alior Bank, PKO Bank Polski, Time Trend, Orange Sky Golden Harvest i Dr Irena Eris.

7. Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski

Meble Metropoli dla polskiej marki Fondu. Projekt: Bartłomiej Pawlak and Łukasz Stawarski. Fot. Fondu

Łączą różne cechy i temperamenty w atmosferze twórczej i przyjacielskiej współpracy. Od 2014 roku prowadzą studio projektowe Pawlak & Stawarski, które realizuje projekty we współpracy z przemysłem w kraju i za granicą. W ich portfolio znajdują się projekty m.in. dla Mebli VOX, Alvo Medical, Envy Lighting, Narodowego Centrum Kultury. W studiu Pawlak & Stawarski powstają projekty z zakresu designu, grafiki użytkowej, architektury wnętrz i wystawiennictwa. Ich realizacje były prezentowane na wystawach i festiwalach designu m.in. w Saint Etienne, Mediolanie, Brukseli, Berlinie, Frankfurcie, Warszawie, Cieszynie i Poznaniu.

8. Tomek Rygalik

Meble do salonu dla marki Nobonobo: sofa Raksa, stolik Nato, stolik Oo. Projekt: Tomek Rygalik. Fot. Nobonobo

Projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki. Studiował architekturę na Politechnice Łódzkiej. Absolwent wydziału wzornictwa przemysłowego na Pratt Institute w Nowym Jorku. Po ukończeniu studiów na Royal College of Art w Londynie w 2005 roku został pracownikiem naukowym w zespole badawczo-rozwojowym przy RCA.

W 2006 roku założył Studio Rygalik. Prowadzi pracownię projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Współpracuje m.in. z Moroso, Noti, Comforty, Paged, Ghidini, Cappellini, Profim, Ideal Standard, Siemens, Heineken czy Ikea. Od 2010 pełni funkcję dyrektora kreatywnego czołowych polskich marek. Realizuje wiele projektów dla instytucji kultury m.in. Instytutu Adama Mickiewicza, Opery Narodowej, Muzeum POLIN, BOZAR, Zachęty, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowego, Instytutów Kultury Polskiej. Był także architektem polskiej prezydencji w Radzie UE. Wiele jego projektów stanowi część wystawy stałej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2015 założył markę TRE Product, a od 2016 roku współtworzy kreatywny kampus SOBOLE.

9. Nikodem Szpunar

Krzesło Eke i fotel dla marki Noti. Projekt: Niokodem Szpunar. Fot. Noti

Projektant, członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Jest absolwentem wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz National College of Art and Design w Dublinie. Projektuje meble i wyposażenie wnętrz zarówno do produkcji przemysłowej, jak i krótkoseryjnej. W swoim studio na warszawskiej Pradze pracują nad projektami m.in. dla Paged Collection, Tylko, Ervive, Moromou czy Kawiarni Fabrycznej, jak również dla agencji kreatywnych: Albo/Albo, SohoGroup, GoCreate. Zdobył m.in. pierwszą nagrodę w konkursie Make Me!, wyróżnienie w Young Design oraz konkursie meblowym firmy Ton. Jego projekty można było zobaczyć na międzynarodowych targach i wydarzeniach branżowych: Tent w Londynie, DMY w Berlinie, Salone del Mobile w Mediolanie czy IDT Expo w Hongkongu czy na ArenaDesign w Poznaniu.

10. Oskar Zięta

Projekt „Blow & Roll”, zrealizowany w ogrodach w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie z pierwszym rolowanym profilem na świecie. Fot. archiwum Zieta Studio

Architekt, artysta, projektant procesów, założyciel i prezes firmy Zieta. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Swiss Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu. Opracował autorską technologię FiDU, którą wykorzystuje do projektowania mebli wyróżnionych licznymi nagrodami. Jest artystą zafascynowanym formalnymi właściwościami metali, które przekształca w rzeźby, które bawią się zmysłami, często onieśmielają skalą i przekraczają granicę między tym, co możliwe, a tym, co tylko wyobrażone. Tworzy zarówno rzeźby oparte na matematycznej precyzji, jak i organiczne obiekty kwestionujące geometrię euklidesową. Jest autorem kultowego stołka Ploop i innych nadmuchanych stalowych obiektów. Twórczość Oskara Zięty była wielokrotnie nagradzana najważniejszymi nagrodami w dziedzinie designu.