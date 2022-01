1. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Filharmonia w Szczecinie / Biś Lisowski, SARP Kraków.

Reklama

W Filharmonii w Szczecinie znajduje się główna sala koncertowa dla 1000 słuchaczy, sala kameralna dla 200 słuchaczy, wielofunkcyjna przestrzeń wystawowo-konferencyjna oraz rozległe foyer. Konstrukcja budynku sprawia wrażenie dużej lekkości – podświetlona od wewnątrz szklana fasada stanowi grę różnymi perspektywami. Zewnętrzna surowość i prosta kompozycja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych kontrastują z ekspresją głównego holu i złotym wnętrzem sali koncertowej.

Projekt architektoniczny przygotowany przez Estudio Barozzi Veiga – niezwykle oszczędna estetycznie biała bryła – od początku wzbudzał ogromne emocje. Dziś już wiadomo, że rację mieli zwolennicy tego pomysłu. Szczecin zyskał znakomitą salę koncertową i budynek, który stał się wyjątkowym symbolem miasta. Filharmonia stoi w miejscu, gdzie 130 lat temu swoją działalność rozpoczął Konzerthaus, czyli Dom Koncertowy. Nie przetrwał on wojennej zawieruchy, ale dziś ma z pewnością godnego następcę.

Projekt: Alberto Veiga i Fabrizio Barozzi, Estudio Barozzi Veiga, współpraca Studio A4.

2. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

NOSPR w Katowicach / Bartek Barczyk

Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach to wyjątkowy budynek pod względem architektury. Łączy tradycję z nowoczesnością. Wyposażony w zaawansowane technologie, jednak na każdym kroku wyraża swoją tożsamość znakomitym rzemiosłem i zastosowaniem naturalnych materiałów. Jego elewacje wymurowano ze śląskiej, ręcznie wypalanej cegły. Monumentalny obiekt wyrasta tuż za Spodkiem na terenie po kopalni Katowice.

Pozornie prosta struktura zewnętrzna budynku NOSPR kryje to, co dla świata muzyki najważniejsze – sale koncertowe. Wielką na 1800 osób i kameralną, która przyjmie 300 melomanów. We wnętrzach obydwu sal panuje bardzo ciepły nastrój, na który wpływają wykorzystane tu materiały: brzozowe drewno połączone z egzotycznymi gatunkami i uformowany w falujące struktury beton. Niezwykle ważną rolę we wnętrzach sal odgrywa również światło. 670 punktów świetlnych zmiękcza rysunek wszystkich elementów wnętrza. Kolejnych 500 reflektorów umożliwia wzbogacenie koncertu o niezwykłe efekty.

Projekt: Tomasz Konior, Konior Studio.

3. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Narodowe Forum we Wrocławiu / Łukasz Rajchert

Budynek Narodowego Forum Muzyki usytuowany jest w centralnej części dolnośląskiej stolicy, w niedalekim sąsiedztwie Rynku i Promenady Staromiejskiej. Ma sześć kondygnacji i powierzchnię całkowitą 48,5 tys. m². Oprócz czterech sal koncertowych – głównej przeznaczonej dla 1822 melomanów oraz trzech kameralnych, mogących pomieścić od 250 do 450 osób – w budynku znajdują się: studio nagrań, pomieszczenia konferencyjno-biurowe, przestrzeń wystawiennicza, punkty gastronomiczne oraz parking podziemny na 700 miejsc. Biorąc pod uwagę wykorzystaną technologię – innowacyjne systemy łączności, systemy nagłośnieniowe zapewniające najwyższe standardy akustyczne oraz wielowymiarowość inwestycji, budynek należy do najokazalszych i najnowocześniejszych obiektów koncertowych Europy.

Skala przestrzeni, dla której obiekt miał być spoiwem oraz samo jego przesłanie, zainspirowały architektów do myślenia o nim nie jak o kolejnej inwestycji, lecz jak o elemencie muzyki miasta. Architektura NFM zdaje się być echem form i materiałów instrumentów. Kształt budowli oraz tworzywo, imitujące drewno zastosowane na elewacji, przypominają pudło rezonansowe skrzypiec, zaś foyer – poprzez głęboką czerń ścian i biel balkonów – nawiązuje do klawiatury fortepianu.

Projekt: pracownia Kuryłowicz & Associates.

4. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki / Jakub Certowicz

Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach ma sześć kondygnacji i około 22 tys. mkw. powierzchni. W jego wnętrzu znajdują się: sala ze sceną i kanałem dla orkiestry, widownia na 880 miejsc i scena plenerowa na 300 miejsc oraz pomieszczenia techniczne, administracyjne i socjalne. Budynek został zbudowany według projektu światowej sławy architekta – Fernando Menisa. Hiszpański projektant przyznał, że przy jego tworzeniu inspirował się gotycką architekturą Torunia, wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego Unesco. Nowoczesny obiekt z betonu i cegły doskonale pasuje do wiekowej zabudowy miasta.

Projekt: Fernando Menis.

5. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Sala koncertowa Cavatina Hall w Bielsku-Białej

Sala koncertowa Cavatina Hall w Bielsku-Białej / Cavatina Holding.

Cavatina Hall swoim kształtem przypomina muszlę i została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy rodzaj muzyki w niej wykonywany brzmiał perfekcyjnie. Jej akustyka pozwala na wydobycie pełni barw podczas koncertów symfonicznych. Zainstalowany w niej najnowocześniejszy system nagłośnienia dźwięku immersyjnego sprawia, że każdy słuchacz niezależnie od tego, które z 1000 miejsc zajmie, poczuje się jak w środku brzmienia.

Sala koncertowa Cavatina Hall w Bielsku-Białej jest pierwszym w Polsce obiektem tego typu certyfikowanym środowiskowo w systemie BREEAM. Dzięki wyjątkowemu projektowi architektonicznemu uwzględniającemu potrzebę stworzenia komfortowego miejsca z ważną rolą terenów rekreacyjnych i zielonych, obiekt uzyskał maksymalną ocenę w kategorii wykorzystania przestrzeni i ekologii w procesie certyfikacji. Bardzo wysokie noty sala Cavatina Hall uzyskała też za rozwiązania w zakresie energooszczędności, materiałów i transportu.

Projekt: Cavatina Holding.

6. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska / Bartosz Jarosz

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki jest obecnie największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski, a jednocześnie najnowocześniejszych centrum życia kulturalnego.

Architektura gmachu nawiązuje do otoczenia i utrzymana jest w minimalistycznym stylu. Imponuje wielkością, lekkością i przejrzystością formy wkomponowanej w przestrzeń miasta. Porośnięty roślinnością dach, na którym stoi rzeźba „Głowa kompozytora” Teresy Murak, tarasy widokowe i zielone błonia wokół opery tworzą park miejski, miejsce wypoczynku i letnich obserwacji nieba.

We wnętrzu dominuje surowy beton i szkło, które zostały ocieplone drewnianymi akcentami. We foyer dekoracyjnymi elementami są tafle i klosze wykonane z grubego szkła, pokryte motywami nut i pięciolinii oraz ręcznych poprawek na partyturze (twórcą szklanych odlewów jest Tomasz Urbanowicz). Audytorium Dużej Sceny liczy 771 miejsc siedzących, jednak ta liczba, w zależności od potrzeb, może być zwiększona do ponad 1000 miejsc.

Projekt: Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o..

7. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Filharmonia Świętokrzyska / firma Pilkington

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach jest przykładem współczesnej architektury użyteczności publicznej, zaprojektowanej z najwyższą dbałością o komfort użytkowników i środowisko naturalne. Muzyczna funkcja była dla architektów inspiracją, wokół której opracowali swój pomysł na formę budowli. Jednym ze zrealizowanych tu rozwiązań było ukształtowanie elewacji z kontrastujących ze sobą powierzchni białego kamienia i ciemnego szkła.

– Pionowa artykulacja fasady złożona z jasnych i ciemnych pasów nawiązuje do istniejącego wcześniej w tym miejscu zabytkowego budynku koszar, może przywoływać również skojarzenia z klawiaturą fortepianu, a jednocześnie wprowadza do tej realizacji odrobinę napięcia. Kontrast został też wykorzystany przy aranżacji foyer. Także tam można spotkać biel poprzecinaną ciemnymi elementami – mówi Marcin Piwoński, szef biura PiwPaw Architekci.

W gmachu znajduje się kilka sal koncertowych – największa dysponuje 515 miejscami siedzącymi na widowni oraz specjalna sala konferencyjna, w której można zorganizować szkolenie, warsztaty, sympozja oraz wykłady.

Projekt: biuro PIW-PAW Architekt.

8. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki

Filharmonia Koszalińska / Bartosz Warzecha

W czterokondygnacyjnym budynku Filharmonii Koszalińskiej znajdują się sale koncertowe o różnej wielkość. Największa z nich oferuje 518 miejsc. Placówka organizuje około 140 koncertów rocznie, z czego połowę stanowią koncerty symfoniczne. Większość z nich odbywa się w efektownej pod względem architektonicznym siedzibie instytucji, która charakteryzuje się doskonałymi warunkami akustycznymi.

Budynek składa się z masywnej, stalowej konstrukcji oraz przeszklonych, bocznych fasad. Szklane ściany mają nie tylko wartość wizualną, ale pozwalają także cieszyć się widokiem drzew zabytkowego Parku Książąt Pomorskich.

Projekt: autorska pracownia architektoniczna Jacek Bułat.

9. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Filharmonia Kaszubska / materiały prasowe

Budynek Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej o kubaturze około 55 tys. metrów sześciennych składa się z dwóch zasadniczych modułów przestrzennych, będących jednocześnie dwoma podstawowymi blokami funkcjonalnymi, ściśle ze sobą powiązanymi. Obiekt wyposażony jest w salę główną z widowni na 376 osób. To właśnie tu odbywa się większość wydarzeń. Sala główna spełnia również funkcję sali kinowej. Projekcje odbywają się także w sali kameralnej, w której filmy oglądać może 46 osób jednocześnie. Oprócz szeregu doskonale wyposażonych pracowni artystycznych, Filharmonia dysponuje również profesjonalnym studiem nagrań, w którym artyści tworzą swoje albumy.

Bryła imponującego obiektu kształtem nawiązuje do łodzi, a w sposobie wykończenia budynku wyraźnie widać inspirację antycznymi budowlami oraz tradycyjnym haftem kaszubskim. Co ciekawe, Filharmonia Kaszubska – nieco na przekór swojej nazwie – jest obiektem, który powstał z myślą nie tylko o melomanach, ale również o wielbicielach innych dziedzin sztuki.

Projekt: projekt APP Arch-Studio.

10. NAJLEPSZE SALE KONCERTOWE W POLSCE: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach / materiały prasowe

Na styku natury i kultury powstało miejsce europejskie, zakorzenione w lokalnej tradycji, wpisane w malowniczy, małopolski pejzaż. Ponadczasowe wzorce i naturalne materiały czynią obiekt szlachetnym i szczerym. Wewnętrzny dziedziniec kreuje unikalną atmosferę, która sprzyja organizacji plenerowych wydarzeń stając się sercem założenia. Sala koncertowa, tworzy harmonię kształtu, materii, barwy i brzmienia. Architektura pozbawiona patosu, znakomicie służy muzyce, ogniskuje artystów i lokalną społeczność.

Centrum tworzy sala koncertowa na 650 osób, biblioteka, pomieszczenia dydaktyczne jak sale ćwiczeń, pracownie instrumentalne, sala kameralna oraz sala konferencyjna.

Projekt: BE DDJM.