Nowoczesne apartamenty z widokiem na Zalew Zegrzyński

Bezpośrednio nad wodą, zaledwie 15 km od granic Warszawy, powstaje niezwykła inwestycja mieszkaniowa – drugi etap Rezydencji Zegrze. Rezydencja Zegrze to elegancka i prestiżowa inwestycja powstająca przy ul. Groszkowskiego 22 w Zegrzu. W drugim etapie powstanie 119 mieszkań o metrażach od 29 do 124 m2.

– Ideą przyświecającą projektowaniu Rezydencji Zegrze było podkreślenie wszystkiego co w Jeziorze Zegrzyńskim najlepsze – mówi Jolanta Michalska, Prezeska Zarządu w Mostostal SA. – Stworzenie miejsca, w którym można zamieszkać, odpocząć, lub pracować zdalnie w nieco inny niż dotychczas sposób, w cichym i spokojnym miejscu, bliżej natury – dodaje.

Rezydencja Zegrze - siłownia oraz widok na budynki II i III etapu / materiały prasowe

Każde mieszkanie w Rezydencji Zegrze będzie posiadało zwrócony w stronę jeziora przestronny taras lub loggię. Przeszklenia okien od podłogi do samego sufitu pozwolą codziennie cieszyć się rytmem zmieniających się pór roku i wyjątkowym mikroklimatem. Na parterach przewidziano kameralne ogródki a najwyższym piętrze, dla koneserów przestrzeni i światła, dwupoziomowe apartamenty z przestronnymi antresolami.

– Zdecydowaliśmy się na wybudowanie osiedla w Zegrzu, ponieważ to wyjątkowo magiczna lokalizacja. Działka z dostępem do wody, położona na skarpie, z której rozpościera się widok na Warszawę to unikat. Duże miasta cierpią na deficyt tak urokliwych miejsc. Cieszy nas więc, że nie tylko my doceniamy ich piękno i że koneserów Jeziora Zegrzyńskiego przybywa – dodaje Jolanta Michalska, Prezeska Zarządu Mostostal S.A. – Do zakupu mieszkań w Rezydencji Zegrze skłania nie tylko chęć posiadania własnego „M” blisko natury, ale także ekonomia inwestowania. Wartość nieruchomości poza miastem będzie rosła wraz z rozwojem miejscowej infrastruktury i wraz z naturalnym procesem rozrastania się tkanki miejskiej Warszawy. Od Zalewu Zegrzyńskiego stolicę dzieli zaledwie 15 km - zwraca uwagę Jolanta Michalska.

Na ogrodzonej działce z bezpośrednim dostępem do wody i plaży powstaną 4-piętrowe, wtopione w malownicze nadbrzeże apartamentowce.

Do dyspozycji mieszkańców będzie otwarte w stronę jeziora patio wypełnione starannie zaprojektowaną zielenią i strefą fontann. Na terenie rezydencji znajdzie się również siłownia. Maksymalna ekspozycja budynków na Zalew Zegrzyński zapewni widok na wodę lub zieleń z każdego mieszkania.

Rezydencja Zegrze - widok od strony jeziora / materiały prasowe

Sporty wodne, dzika przyroda, wygoda i relaks – zalety mieszkania nad Jeziorem Zegrzyńskim

Inwestycja Rezydencja Zegrze to propozycja idealna dla wszystkich szukających na stałe wytchnienia od szybkiego życia w stolicy oraz tych, którzy decydują się na zakup mieszkania jako alternatywy dla szybkiego wyjazdu poza miasto tylko na weekendy.

Miłośnicy sportów wodnych znajdą nad Jeziorem Zegrzyńskim wypożyczalnie sprzętu, popływają na wakeboardzie, windsurfingu, lub zrobią kursy żeglarskie. Pasjonaci wędkarstwa mają do wyboru liczne łowiska. Przystanie, kąpieliska i restauracje, w tym położona tuż obok Rezydencji Zegrze restauracja w zabytkowym Pałacu Zegrzyńskim, zapewnią relaks również tym mniej aktywnym.

Rezydencja Zegrze to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają nowoczesnego mieszkania, ale nie w ścisłym centrum stolicy. Unikalna lokalizacja nad Zalewem Zegrzyńskim z bezpośrednim dostępem do plaży sprawia, że miejsce to jest bezpieczną przystanią dla każdego, kto ceni sobie spokój, bliskość przyrody i wypoczynek na świeżym powietrzu.

SKM Piaseczno – Zalew Zegrzyński – nowa linia kolejowa Warszawy

Dodatkowym atutem jest również bliskość stacji SKM, która powstaje na terenie Zegrza. Otwarcie linii Piaseczno - Zalew Zegrzyński planowane jest jeszcze przed wakacjami 2023, co znacznie ułatwi i przyśpieszy komunikację z Warszawą. Jednocześnie podróżowanie koleją jest nie tylko bardziej ekonomiczne, ale i ekologiczne.

Rezydencja Zegrze - widok od strony plaży / materiały prasowe

Rezydencja Zegrze – doskonała lokata kapitału

To również doskonała lokata kapitału, ponieważ w okolicy Warszawy trudno znaleźć równie atrakcyjną ofertę nieruchomościową. Mieszkania z widokiem na zalew wraz ze wzrostem świadomości na temat roli odpoczynku w naszym życiu i rozwojem samej stolicy z pewnością będą atrakcyjnym miejscem w przyszłości, zarówno dla kupujących jak i wynajmujących.

W tym ostatnim przypadku apartament w Rezydencji Zegrze może być również ciekawym rozwiązaniem na krótkoterminowy wynajem. Potrzeba tzw. mikro przerw, weekendowych wypadów za miasto, krótkich wakacji na łonie przyrody jest coraz większa wśród mieszkańców wielkich miast.

Jak to jest mieć wakacje każdego popołudnia lub wieczoru i w każdy weekend? Twórcy Rezydencji Zegrze zapewniają, że jest to łatwiejsze niż myślisz!

