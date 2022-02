Wybudowany w XV wieku historyczny dwór w stylu Tudorów został wystawiony na sprzedaż. Jego cena to oszałamiające 17,5 mln dolarów.

Wielka Brytania pełna jest zabytków, które mogą poszczycić się wielowiekową historią i tradycją, ale rzadko kiedy tego typu budowle wystawiane są na publiczną sprzedaż. Właśnie dlatego 500-letni dwór Cedar Court zbudowany w stylu Tudorów położony na Coombe Hill Road w mieście Kingston-upon-Thames jest takim rarytasem.

Niezwykła historia zabytkowego dworu

Sala bilardowa/ fot. Rokstone

Posiadłość sklasyfikowana jest w Wielkiej Brytanii jako zabytek drugiego stopnia, co oznacza, że jest to budowla o wyjątkowym znaczeniu historycznym i architektonicznym. Dwór został pierwotnie zbudowany w jednym z najstarszych brytyjskich miast Colchester w 1480 roku dla zamożnego handlarza solą i do 1910 r. pozostawał w swojej pierwotnej lokalizacji. I tu historia staje się jeszcze ciekawsza.

W 1910 r. pewien ekscentryczny antykwariusz kupił dom za 350 funtów, po czym przeznaczył kolejnych 30 tys. funtów (równowartość obecnych 4 mln funtów), by najpierw rozebrać całą posiadłość, a następnie odbudować ją cegła po cegle w oddalonym o ponad 100 km Kingston-upon-Thames.

Jednocześnie nowy właściciel odrestaurował budowlę i przywrócił ją do jej pierwotnej świetności. Teraz ten sam dom po kolejnym gruntownym remoncie i pracach modernizacyjnych wystawiony został na sprzedaż za 13 mln funtów (17,5 mln dolarów).

Cedar Court - opis nieruchomości

500-letni dwór Cedar Court, jeden z salonów/ fot. Rokstone

Trzypiętrowa posiadłość rozciąga się na powierzchni 1,4 tys. metrów kwadratowych, ma dwanaście sypialni i dziewięć łazienek, a także sześć salonów do przyjmowania gości. Posiada także osobną dobudówkę, w której mieszczą się dodatkowe dwie sypialnie. Dwór otoczony jest porośniętą wiekowym ogrodem działką o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych, na której znajdują się także staw oraz fontanna.

Sam dom posiada wiele elementów konstrukcyjnych, które z powodzeniem mogłyby znaleźć się w muzeum jako historyczne eksponaty architektoniczne np. oryginalne kominki, boazerie, witraże, kamienne ściany, drewniane belki stropowe, sklepione korytarze czy okazałe klatki schodowe. Szczególnie interesujące są ręcznie malowane herby, które wiszą w salonie domu.

Wyjątek stanowią kuchnia i jadalnia, które zostały poddane modernizacji i wyposażone w nowoczesne sprzęty z myślą o współczesnych nabywcach chcących zamieszkać w dworze.