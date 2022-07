Jacht Rafaela Nadala polskiej marki Sunreef Yachts

W 2019 roku Rafael Nadal zamówił katamaran Power 80 w gdańskiej stoczni Sunreef Yachts pod kierownictwem Francisa Lappa. Rok później klucze do jachtu trafiły w ręce tenisisty – od tej pory luksusowa posiadłość na wodzie jest jego ulubioną świątynią relaksu. Teraz możemy obejrzeć ją od środka.

Ze względu na problemy zdrowotne tuż przed półfinałowym starciem Rafael Nadal zrezygnował z dalszego udziału w tegorocznym Wimbledonie. Zamiast tego tenisista zabrał swoją rodzinę na iście luksusowe wakacje do Formentery. Ich głównym środkiem transportu okazał się ogromny jacht zwany Great White, który mierzy aż 24 m długości!

Luksusowy jacht Rafaela Nadala / Sunreef Yachts

Wielkość jachtu jest tylko jedną z wielu zachwycających rzeczy. Podobno został zaprojektowany głównie z myślą o długich rejsach. Posiada dwa silniki o mocy 1200 koni mechanicznych i może pomieścić 12 gości w czterech prywatnych kabinach oraz apartamencie głównym.

Na pokładzie natomiast znajdziemy wszystko, co zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających gości. I trudno się dziwić. Wartość jachtu szacowana jest na ok. 6 mln euro!

Wewnątrz luksusowego jachtu Rafaela Nadala

Na nadmorskich wakacjach Rafaela Nadala nie zabrakło również kumpli – a przynajmniej jednego – Nico Rosberga. To właśnie on odkrył przed światem, co tak naprawdę kryje się wewnątrz jachtu tenisisty, który nota bene jest projektem jego żony, choć on też dołożył do tego swoje trzy grosze.

Jednego możecie być pewni – w środku nie brakuje telewizorów. Jak twierdzi Rafa, jest to związane z jego miłością do sportu.

Jacht Rafaela Nadala / Sunreef Yachts

- Kocham sport, kocham też go oglądać, dlatego telewizory są wszędzie – powiedział Rafael Nadal na filmiku Nico Rosberga.

Same kabiny natomiast wyglądają jak wyciągnięte prosto z najlepszych hoteli. Jeden z nich, należący do samego tenisisty, posiada otwierane okno oraz taras.

Jacht Rafaela Nadala / Sunreef Yachts

Ogólnie na pokładzie znajdziemy osiem łóżek i mnóstwo rozkładanych sof. Przestrzeń jest otwarta, na tym zależało twórcom jachtu najbardziej. Dzięki temu całość prezentuje się naprawdę niesamowicie i bardzo luksusowo.

Ponadto na środku salonu stoi niewielki stół do ping ponga a na górnym pokładzie przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu.

- Jestem człowiekiem wyspy. Morze jest częścią mojego życia i nie jest tajemnicą, że je kocham. Za każdym razem, gdy jestem w domu na Majorce, staram się znaleźć czas, by wyruszyć w rejs - powiedział Nadal, cytowany przez "The Sun".

Całość wygląda jak wyciągnięta ze snu – ale co tu wiele opowiadać, po prostu sami to zobaczcie!