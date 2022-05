Najbardziej luksusowe grille na świecie

Z reguły grille są traktowane jako zwykłe rzeczy użytkowe. Trafiają do tej samej kategorii co kosiarka czy odkurzacz – mają dobrze działać, to wszystko.

Ale po co zadowalać się funkcjonalnością, skoro można grillować na przykład na złocie? Tak, na złocie!

Oto osiem luksusowych grillów, które nie tylko działają tak, jak trzeba, ale również wyglądają jak milion dolarów!

1. Komodo Kamado Big Bad – 6100 dolarów

Komodo Kamado Big Bad to najtańszy grill na naszej liście, ale pod względem wizualnym – prawdopodobnie najładniejszy. Przeznaczony „dla tych, którzy muszą gotować dla dużych grup i nie tylko”.

Chociaż posiada dosyć prostą konstrukcję, bez wielu gadżetów, które można zobaczyć w innych grillach z tej listy, eksperci twierdzą, że ten model reprezentuje szczyt osiągnięć pod względem tradycyjnych grillów węglowych.

2. Bull Little Q Grill Island – 6500 dolarów

Little Q Island firmy Bull BBQ, mniejszy, bardziej kompaktowy grill, który wygląda jak prawdziwa stacja grillowa. Posiada wszystko, czego możesz potrzebować do uzyskania najlepszych warunków grillowania.

Jego kompaktowy rozmiar stwarza większą przestrzeń dla układania na nim smakołyków, a ponadto jest wyposażony w lodówkę, liczne schowki i mini bar. Co więcej, wyposażono go w palniki na podczerwień, czyli jedną z największych innowacji w zakresie grillowania.

3. Falcon Grey Sedona Lynx Grills – 6999 dolarów

Wysokowydajny, stylowy grill Falcon Grey Sedona Lynx Grills jest wyposażony w liczne udogodnienia i funkcje, w tym palnik na podczerwień, granitowy blat i wbudowane boczne palniki na dodatkowe przystawki. Posiada nawet lodówkę!

Ponadto Falcon Grey Sedona jest pakietem wyspowym, co oznacza, że może być idealnym dodatkiem do każdego ogródka.

4. Twin Eagles Pinnacle – 7000 dolarów

Twin Eagles Pinnacle uważany jest za jeden z najlepszych grillów gazowych dostępnych na rynku. Wykonany ze stali nierdzewnej, która wykorzystuje temperatury ceramicznych brykietów, nie tylko idealnie rozprowadza ciepło, ale także pozwala na pozbycie się zbędnego tłuszczu.

To doskonały system grillowania, ale niektórzy z mogą mieć problem z barierą z brykietu ceramicznego, która może powodować rozbłyski. Musimy być więc bardzo ostrożni.

5. Crown Verity TG-4 69 – 13 675 dolarów

Grill Crown Verity Tailgat jest prawdopodobnie najdroższym przenośnym grillem na świecie!

Firma Crown Verity wyposażyła to urządzenie we wszystko, czego tylko dusza zapragnie, w tym sześć pojedynczych palników, które pozwalają upiec do 367 hamburgerów na godzinę, oraz klapę bagażnika Crown Verity dostępną w różnych konfiguracjach. Najlepsza opcja obejmuje dwa izolowane schowki.







6. Kalamazoo K750 HS – 22 495,00 dolarów

KALAMAZOO

K750 HS Hybrid umożliwia gotowanie na gazie, węglu drzewnym i drewnie indywidualnie lub w dowolnej kombinacji tych trzech, która odpowiada naszym kulinarnym potrzebom. Co więcej, uważany jest za jeden z najpiękniejszych pod względem designu.

Ten oszałamiający grill ma również trzy wyspecjalizowane, wycinane laserowo ruszty, które idealnie nadają się do gotowania wszystkiego: od mięsa i warzyw aż po ryby. Chcesz usmażyć idealne steki? Dzięki temu modelowi uzyskasz pozornie niemożliwą moc grzewczą powyżej 1000 stopni.

7. Cal Spa Outdoor Super Sports Cabana – 35 000 dolarów

CAL FLAME

Wykonany ze stali nierdzewnej 304 Cal Spa Outdoor Super Sports Cabana wyposażony jest w pięć palników i ekskluzywny system konwekcji, który doskonale rozprowadza ciepło w całym obszarze grillowania.

Elegancki grill jest jednocześnie lodówką, małym barem, systemem stereo i trzema telewizorami do użytku na zewnątrz – tak, z telewizorami!

8. Pozłacany Beefeater – 165 000 dolarów

Beefeater

Na koniec mamy dla was coś wyjątkowego - BeefEater Barbecues. Producent grilli z siedzibą w Australii postanowił pokryć jeden ze swoich imponujących grilli z serii 7 Burner 24-karatowym złotem, aby stworzyć „ostateczny symbol luksusu”.

Wszystko oprócz powierzchni do grillowania pokryte jest 24-karatowym złotem, od rusztu do podgrzewania po nakrętki i śruby, które łączą całość.