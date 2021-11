Jedną z wielu zalet „Sukcesji” jest możliwość podejrzenia, jak żyje promil najbogatszych ludzi na świecie. I choć luksusowe apartamenty, sale konferencyjne na szczycie wieżowców, jachty i letnie rezydencje w Hamptons to jedynie tło dla bezwzględnej walki o wpływy w rodzinnym konglomeracie mediowo-rozrywkowym Waystar RoyCo, to jednak trudno nie docenić, jak znakomicie te różnorodne scenografie budują klimat całego serialu. W końcu największe dramaty bohaterów rozgrywają się w sterylnych przestrzeniach, do których zwykli śmiertelnicy nie mają dostępu. A teraz jedna z tych przestrzeni została wystawiona na sprzedaż.

Życie jak z serialu

Chodzi o luksusowy apartament żony Kendalla Roya – Ravy, którego przez pierwsze dwa odcinki trzeciego sezonu serialu Kendall używa jako swojego centrum dowodzenia w trakcie obmyślania strategii obalenia swojego ojca. Penthouse znajduje się na 29 piętrze powstałego w 1910 roku nowojorskiego budynku Woolworth Tower Residences, a Sotheby’s wycenia go na 23,4 miliona dolarów.

Za tę kwotę przyszły nabywca otrzyma ponad 600 m kw. ultraluksusowej powierzchni mieszkalnej w klimacie loftowym, a do jego dyspozycji będzie przestronny salon, pięć sypialni, sześć łazienek i niemal 300 m kw. tarasów, do których w całym budynku mają dostęp jedynie cztery mieszkania. Apartament ma także sześć dachowych świetlików i olbrzymie okna z widokiem na panoramę Nowego Jorku.

Poza tym w budynku znajdują się wszelkie udogodnienia, których można się spodziewać po nieruchomości z tej klasy – mieszkańcy mają dostęp m.in. do basenu, siłowni, winiarni, prywatnego parkingu i usług konsjerża. No i oczywiście mogą poczuć się jak bohaterowie jednego z najlepszych seriali HBO ostatnich lat, a tego uczucia nie da się wycenić. Choć oczywiście nie zachęcamy do knucia spisków przeciwko własnej rodzinie.