Linea Mare Pobierowo – nowy 5-gwiazdkowy hotel nad polskim morzem

Linea Mare to ekskluzywny i nowoczesny resort wakacyjny położony nad samym morzem w urokliwej miejscowości Pobierowo. Luksusowy hotel zlokalizowany zaledwie 300 metrów od brzegu Bałtyku zachwyca nowoczesnym designem i innowacyjnymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na ultra komfort gości. Całoroczny obiekt składa się z 235 pokoi i apartamentów o powierzchni od 26 do 60 m2, a każdy z nich został wykończony w standardzie 5-cio gwiazdkowego hotelu, z dbałością o każdy szczegół.

Jednak wyjątkowa lokalizacja pozwalająca podziwiać przepiękne zachody słońca o każdej porze roku i luksus na najwyższym poziomie to nie jedyne zalety tego kompleksu. Linea Mare Pobierowo to również doskonała inwestycja.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Apartamenty nad polskim morzem - ekskluzywny wypoczynek i doskonała inwestycja w jednym

Grupa TOM i Grupa Górskie Resorty, która odpowiedzialna jest za obiekt Linea Mare Pobierowo, proponuje swoim klientom ciekawy model inwestycyjny.

- Polega on na zakupie indywidualnego lokalu apartamentowego (pełna własność nieruchomości) oraz zawarciu umowy najmu na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. Roczny przychód, jaki otrzymuje właściciel, jest niezależny od obłożenia danego lokalu i stanowi iloczyn 8 proc. oraz ceny netto za wyposażony i wykończony lokal wraz z miejscem postojowym. W trakcie trwania umowy najmu właściciel ponosi jedynie koszty ubezpieczenia lokalu oraz podatku od nieruchomości – czytamy w ofercie Linea Mare Pobierowo.

Inwestor, decydując się na zakup apartamentu w Linea Mare Pobierowo, otrzymuje możliwość skorzystania z tzw. pobytu właścicielskiego – nawet do 14 dni w roku. Pobyt właścicielski zapewnia wszelkie udogodnienia i pełen dostęp do infrastruktury hotelowej obiektu. Istotną i wyróżniającą Linea Mare Pobierowo na tle innych inwestycji jest również bezobsługowość.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Właściciel nieruchomości powierza ją w ręce doświadczonego operatora. To on zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z obsługą gości i zarządzaniem obiektem. To także operator wypłaca stały, niezależny od obłożenia obiektu, czynsz inwestorowi.

Zatem, inwestycja w wakacyjny apartament w Linea Mare Pobierowo wydaje się nie tylko wyjątkowo ciekawa, ale również stabilna i pewna. Stabilność tę zawdzięcza doświadczeniu Grupy Górskie Resorty, która od 2014 roku nieprzerwanie wypłaca setkom swoich klientów stały, niezależny od obłożenia wynikający z umów czynsz najmu. Jak już wspomnieliśmy, w przypadku inwestycji Linea Mare w Pobierowie będzie to aż 8 proc. pełnej zainwestowanej ceny netto za apartament.

- W przeciwieństwie do podobnych inwestycji, Linea Mare Pobierowo to jeden z nielicznych projektów nad polskim Bałtykiem, który oferuje stałą stopę zwrotu, niezależnie od obłożenia obiektu. Właściciel apartamentu zarabia na wynajmie przez cały rok - wyjaśniają twórcy inwestycji.

Grupę Górskie Resorty w realizacji tych założeń wspiera Grupa TOM Nieruchomości.

- Pełen profesjonalizm i wysoki standard prowadzonych obiektów hotelowych, a także w szczególności partnerskie podejście do inwestorów w trakcie trudnego dla branży hotelarskiej okresu pandemii koronawirusa, zaowocowało podjęciem szerszej współpracy, której efektem jest nasz pierwszy, wspólny projekt – 5-gwiazdkowy hotel Linea Mare w Pobierowie – komentują współpracę przedstawiciele firm.

Warto dodać, że Grupa Górskie Resorty od 2014 roku prowadzi sieć najwyższej klasy hoteli w Karkonoszach (m.in. Platinum Mountain Szklarska Poręba, Green Mountain Karpacz, Crystal Mountain Wisła), sprzedała ok. 2,8 mln noclegów, wypłacając właścicielom apartamentów ponad 150 milionów złotych zysków z najmu. To daje gwarancję prowadzenia obiektu hotelowego na najwyższym poziomie oraz pewność wypłat zysków inwestorom.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Linea Mare Pobierowo – luksusowe apartamenty, basen w otoczeniu sosnowego lasu i prestiżowe SPA Dr Irena Eris

Wróćmy jednak do samego obiektu Linea Mare Pobierowo. Klejnotem w koronie hotelu jest strefa basenowa, która została zaprojektowana tak, by jak najpełniej wykorzystać światło dzienne.

- Zależało nam na tym, by budynek został skonstruowany tak, by optymalnie skierować do słońca zewnętrzną strefę basenową – opowiadają przedstawiciele obu Grup. - Ukierunkowanie basenu z plażą na południowy zachód, niestandardowy kształt budynku osłaniający basen od wiatru, a także otaczający inwestycję piękny sosnowy las, sprawiają, że korzystanie z zewnętrznej strefy rekreacyjnej jest jeszcze przyjemniejsze – dodają, zapewniając, że Linea Mare Pobierowo to obiekt wyjątkowy na mapie nieruchomości inwestycyjnych nad polskim morzem.

Zajrzyjmy jeszcze na moment do wnętrza Linea Mare, inspirowanego otaczającą hotel przyrodą.

- Intencją projektową konceptu architektury wnętrz było odwołanie się do piaszczystych plaż i morskiego klimatu Pobierowa w subtelnym nowoczesnym wydaniu. W projekcie dużą uwagę poświęcono detalom, materiałom, które wzbudzą w gościach skojarzenia ze spacerem po plaży, rejsem statkiem, widokiem połowu ryb. Goście natrafią tutaj na liny, sieci, haki w nieoczywistych zestawieniach z barwionym szkłem, drewnem okrętowym, różnego rodzaju szkliwionymi płytkami. Kolorystyka nawiązuje do podwodnego świata koralowców, ryb, morskiej roślinności. Całość tworzy niebanalną, wyciszającą przestrzeń – opisują twórcy obiektu.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Linea Mare Pobierowo, tak jak wszystkie hotele operowane przez Górskie Resorty, nastawiona jest na zapewnienie gościom szeregu udogodnień.

Od dnia otwarcia w hotelu funkcjonuje strefa SPA & Wellness z gabinetami zabiegowymi DR Ireny Eris, strefa saun, w tym sauna rodzinna, oraz baseny: wewnętrzny i zewnętrzny. Niezależnie od pory roku, czy pogody, goście Linea Mare Pobierowo wypoczywają w najbardziej komfortowych warunkach.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Pobierowo – relaks nad polskim morzem na najwyższym poziomie

Plaża zachodnia w Pobierowie, przy której leży Linea Mare, uzyskała wyróżnienie w międzynarodowym programie „Błękitna Flaga”. To certyfikat przyznawany najczystszym kąpieliskom, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Powstający w sąsiedztwie największy hotel w Polsce – „Gołębiewski”, a także inwestycje innych znanych marek hotelowych, gwarantują nie tylko moc atrakcji dostępnych dla wszystkich turystów, ale także rozwój Pobierowa. Powstające inwestycje w najbliższym czasie przekształcą Pobierowo w całoroczną oazę relaksującego odpoczynku.

Warto dodać, że Pobierowo to jedno z najbardziej urokliwych miejsc nad polskim morzem. Spokojna i kameralna nadmorska miejscowość wtopiona jest w piękny, sosnowy las. W połączeniu z niską intensywnością zabudowy to miejsce idealne na ucieczkę od typowego, nadmorskiego zgiełku.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Bezpieczny model biznesowy i stały, pasywny dochód z wynajmu

Linea Mare Pobierowo przyjmuje pierwszych gości już od maja 2023. Wystawiane przez nich opinie potwierdzają wysoką jakość z obsługi i atrakcji obiektu. To idealne miejsce na nadmorski, całoroczny wypoczynek.

W dalszym ciągu trwa sprzedaż apartamentów w obiekcie – Ty również możesz co miesiąc zarabiać na wynajmie swojego apartamentu w Linea Mare Pobierowo.

Linea Mare Pobierowo / materiały prasowe

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami dewelopera pod adresem: apartamenty.lineamare.pl.

