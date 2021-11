W ciągu ostatniej dekady biura w Polsce przeszły prawdziwą rewolucję. Najpierw pokochaliśmy open space’y. Potem przeprowadziliśmy się do kameralnych, urządzonych ze smakiem salek do cichej pracy, żeby chwilę później zamienić surowy formalizm na strefy chilloutu, hamaki, a nawet zjeżdżalnie. Dzisiejsze miejsca pracy nie przypominają w niczym szarych, smutnych gabinetów, co doskonale obrazuje nasze zestawienie. Oto 10 najlepszych biur w Polsce.

Razem z serwisem PropertyDesign.pl wybraliśmy 10 najlepiej zaprojektowanych biur w Polsce. Zobaczcie nasz ranking!

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE: GOOGLE

Google / lokalizacja: The Warsaw Hub, Warszawa / projektant: MOLA Architecture

Polskie biuro firmy Google / fot. Jacek Waszkiewicz

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z doliny krzemowej w 2021 r. otworzył największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmuje 14 pięter (od 18 do 31) i 20 tys. mkw. przestrzeni. Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina. Duża skala inwestycji związana jest z planami dynamicznego rozwoju i zwiększania zatrudnienia w najbliższych latach. Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego. W ostatnich trzech latach zespół biura powiększył się trzykrotnie.

Kluczowym aspektem działalności biura będzie także działalność edukacyjno-warsztatowa. Google będzie dzielić się swoim know-how, by coraz więcej specjalistów i specjalistek zdobyło kompetencje umożliwiające pracę w sektorze chmurowym, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem IT. Warszawskie centrum będzie też miejscem szkoleń dla polskich firm, które chcą wykorzystać potencjał chmury w rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Realizację tych celów umożliwi także nowa infrastruktura - biuro wyposażone zostało w dwupiętrowe audytorium na 100 miejsc, 3 duże sale warsztatowe oraz pracownię UXLab, która umożliwia prowadzenie warsztatów z UX design produktów i usług.

Inspiracją dla zaprojektowania każdego z pięter były różne regiony Polski. Do dyspozycji pracowników i odwiedzających jest taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna. Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi. W budynku zlokalizowano także nowoczesny i strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - GRUPA PRACUJ

Grupa Pracuj / lokalizacja: Proximo, Warszawa / projektant: Colliers International

Biuro Grupy Pracuj.pl / materiały prasowe

Zanim przystąpiono do projektowania oddanego w 2017 r. warszawskiego biura Grupy Pracuj, zaproszono pracowników do podzielenia się swoimi pomysłami i inspiracjami, jak mogłaby wyglądać przyszła siedziba. Na podstawie tych rozmów powstały moodboardy wykorzystane przez architekta do pracy z zespołami projektowymi. Rozmowy z pracownikami wygenerowały mieszankę stylów w przestrzeni pracy.

Główną rolę gra styl loftowy z jego charakterystycznymi elementami, takimi jak: cegła, ściany szklane z podziałem szklenia na kwaterki jak w starych fabrykach, wykładzina imitująca wylewkę betonową, odkryte sufity i instalacje czy fabryczne oświetlenie z ochronną kratą. Całość uzupełniona została przez salki spotkań, budki telefoniczne czy przestrzenie relaksu zaprojektowane w stylu „funky”, który reprezentuje różnorodny i wyrazisty charakter przestrzeni.

Projektując wnętrza dla Grupy Pracuj zastosowano podejście „human centered design”, które pojawia się coraz częściej jako trend w aranżacji wnętrz biurowych. Biuro bowiem to nie tylko przestrzeń do pracy, ale też miejsce, gdzie czujemy się swobodnie, jak w domu, jesteśmy z niego dumni i chętnie zostajemy po godzinach na gry czy dzielenie się zdjęciami z naszych podróży.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - OLX

OLX / lokalizacja: Q22, Warszawa / projektant: Workplace

Najlepsze biura w Polsce - OLX / materiały prasowe

W 2017 roku, na 11 piętrze biurowca Q22 w samym centrum Warszawy pracownia Workplace stworzyła nowe środowisko pracy dla obecne największej tablicy internetowych ogłoszeń lokalnych w Polsce.

Jak wspomina Bogusz Parzyszek, założyciel Workplace, bardzo podobał im się branding firmy.

- Żywe i radosne kolory. Ciekawa i różnorodna ikonografia. Uznaliśmy, że wykorzystamy te motywy i wpleciemy w materiały wykończeniowe na przestrzeni. Działalność i kultura firmy opiera się na relacjach budowanych lokalnie, dlatego otworzyliśmy recepcję na strefę networku przywołującą na myśl przydomowy ogród. Wygodne kanapy, wysoki stół do pracy, biblioteka oraz spokojny kąt z bujanym fotelem i wykładziną w kolorze trawy. Całość dopełnia napis „Hello” na białej ceglanej ścianie, ułożony z węża ogrodowego - zauważa.

Szukając pomysłu na projekt przestrzeni, projektanci chcieli podkreślić jego międzynarodowy biznesowy charakter. Zarazem zależało im na tym, aby biuro było nadal ciepłe. W ten sposób powstało środowisko nawiązujące do klasycznego nowojorskiego stylu.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - ASTRA ZENECA

Astra Zeneca / lokalizacja: ul. Postępu 14, Warszawa / projektant: Massive Design

Biuro firmy AstraZeneca / fot. Paweł Olejniczak

W 2015 roku AstraZeneca podjęła decyzję o przeprowadzce do nowego biura zaprojektowanego zgodnie z koncepcją Activity Based Workplace (ABW). Pomimo początkowych obaw o przyjęcie nowego modelu przez pracowników – biuro zaprojektowane przez Massive Design okazało się strzałem w dziesiątkę.

Przestrzeń od wejścia zaskakuje nowoczesnością. Kosmiczna forma lady recepcyjnej, nawiązująca do kryształu połączona z elementami naturalnymi i lampami przypominającymi atomy, uwydatnia szacunek firmy dla ekologii i nauki. Niezwykłym elementem biura jest nawiązująca do wzorców starożytnych Agora. Charakteryzuje się ona otwartym planem, pełnym energetyzującej kolorystyki i mnogością zawartych w niej funkcji. Prócz nieformalnych miejsc spotkań możemy tam znaleźć punkt informacyjny dla pracowników, scenę przeznaczoną do publicznych prezentacji, organizacji eventów oraz spotkań typu townhall, kącik dla najmłodszych oraz punkt gastronomiczny. Przestrzeń ta jest bezpośrednio połączona ze strefą recepcji i centrum konferencyjnym, dzięki czemu mogą z niej korzystać nawet goście z zewnątrz organizacji, bez konieczności przechodzenia przez całe biuro. Agora została wyposażona w modułowe mobilne meble, które w łatwy sposób można przestawiać i łączyć w niemal dowolnych konfiguracjach. Pozwala to w bardzo krótkim czasie zmienić przeważającą funkcję z tętniącej życiem kawiarni, na miejsce spotkań w małych grupach, czy przestrzeń eventową ze scenicznym układem siedzisk.

Oprócz Agory w całym biurze zaprojektowanych zostało wiele sal konferencyjnych, "focus room’ów", stref pracy projektowej i innych zakątków dostosowanych zarówno wielkością, jak i wystrojem do pracy różnych rodzajów.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - SII

Sii / lokalizacja: Olivia Business Centre, Gdańsk / projektant: Design Anatomy

Najlepsze biura w Polsce - gdańskie Sii / materiały prasowe

W 2017 r. w gdańskim biurowcu Olivia Business Centre pracownia Design Anatomy zaprojektowała przestrzeń dla marki Sii i jej ponad 1000 pracowników. Wnętrza powstały w wyniku inspiracji kreatywnymi biurami gigantów z Doliny Krzemowej.

Przestrzenie wspólne są najmocniejszą stroną całej aranżacji 5 pięter.

- Staraliśmy się zaprojektować je tak, aby płynnie przeplatały się z częściami biura typu open space służącymi do pracy i uzupełniały je funkcjonalnie. Biuro jest pełne sal do spotkań różnej wielkości, sal do pracy cichej, salek do rozmów telefonicznych odseparowanych od biurowego zgiełku. W celu odreagowania i zresetowania się wszyscy pracownicy mają do dyspozycji strefy tzw. chillout z wygodnymi meblami otoczonymi roślinnością lub fun zone ze sprzętem do ćwiczeń, grami typu ping pong, piłkarzyki, konsole do gier - mówi Izabela Sobolew, Office Manager, Sii.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - GRUPA ALLEGRO

Grupa Allegro / lokalizacja: Q22, Warszawa / projektant: Workplace

Biuro Grupy Allegro / Adam Grzesik

A gdyby tak biuro wyglądało jak dom? Gdybyśmy przy projektowaniu biura zastosowali inne materiały wykończeniowe, użyli więcej drewna, ciepłych kolorów i pomyśleli o większej ilości roślin? Co gdyby spotkania nie odbywały się w szarej sali konferencyjnej, a w miejscu zaaranżowanym jak salon? Czy przestrzeń do spotkań kreatywnych mogłaby wyglądać jak garaż? Na te wszystkie pytania studio architektoniczne w 2017 r. Workplace odpowiedziała twierdząco i tak właśnie zaprojektowało warszawską siedzibę Grupy Allegro.

Na 5,5 tys. mkw. przestrzeni zaproponowano skrojone na miarę przestrzenie biurowe odpowiadające zróżnicowanym potrzebom, odpowiadające specyfice pracy w metodach tak zwanych zwinnych (agile).

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - INTIVE

intive / lokalizacja: Wrocław / projektant: MIXD

Najlepsze biuro w Polsce - intive / materiały prasowe

Pracownia MIXD specjalizuje się w projektowaniu hoteli, dlatego projekt biura intive we Wrocławiu oparty jest na hospitality - pojęciu po polsku oznaczającym gościnność. akie biuro budzi pozytywne emocje, wzmacnia więzi między ludźmi, tworzy dobre środowisko pracy.

Projektanci postawili na przestrzeń zróżnicowaną, elastyczną, ale też posiadającą mocny „cool factor”, pozwalający młodym programistom identyfikować się z tym miejscem. Powiększyli też i otworzyli maksymalnie przestrzenie wspólne biura, by w ten sposób dać licznemu zespołowi okazje do spotkań, rozmów, lepszego poznania się, wspólnego spędzania czasu.

Przytulność biura intive przejawia się przede wszystkim w dużej ilości drewna, tapicerowanych mebli, kolorowych akcentów. Kluczowe były dwie zasady – po pierwsze, by miksować typowo biurowe wyposażenie z bardziej „domowymi” elementami, takimi jak krzesła Famegu i Pagedu czy ikoniczne fotele Chierowskiego. Młodym ludziom pracującym w intive takie meble kojarzą się z modnie urządzonym mieszkaniem czy ulubioną kawiarnią i budują pozytywną atmosferę. Po drugie postawiono głównie na polskie, jeśli nie wręcz wrocławskie firmy (np. Bakata Design) – by projekt miały zrównoważony charakter i wspierał lokalny biznes.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - THE NEST

The Nest / lokalizacja: Warszawa / projektant: Beza Projekt

Biuro The Nest / fot. Jacek Kołodziejski

Coworking The Nest zlokalizowany jest w biurowcu usytuowanym przy ul. Pięknej 49 w Warszawie, vis-a-vis Hali Koszyki. Obok projektu pracowni Grupa 5 Architekci nie da się przejść obojętnie – przeszklona w całości bryła już dziś uznawana jest za ikoniczną. Przestrzeń The Nest zajmuje budynek w całości, czyli ok. 2 tys. mkw. Czy osiem kondygnacji to nie za dużo? Okazuje się, że wręcz odwrotnie. Znajdziemy tu miejsce na concept store’y, przestrzeń warsztatową, kawiarnię, gabinety, coworki i event room.

Wnętrza utrzymano w organicznych barwach: dominują brązy, zielenie i miedź. Wrażenie robi również marbling pojawiający się na filarach budynku.

– W projekcie wnętrz użyliśmy barw, które na start określiliśmy projektując markę the Nest, eleganckich, dojrzałych, spokojnych. Zależało nam na stworzeniu przestrzeni spójnej estetycznie, ponadczasowej i kojącej, dojrzałego miejsca do pracy i spotkań – wierzymy, że ten projekt byłyby modny 20 lat temu i będzie modny za 20 lat – opowiada Wojtek Ponikowski, partner The Nest.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - BRAIN EMBASSY

Brain Embassy / lokalizacja: Adgar Park West, Warszawa / projektant: Trzop Architekci

Brain Embassy materiały prasowe

W 2016 r. otworzono pierwszą lokalizację coworkingu Brain Embassy. Przestrzeń zaprojektowana przez pracownię Trzop Architekci to 1643 mkw. innowacyjnej powierzchni, na której znajduje się 250 stanowisk pracy – 140 w otwartej przestrzeni oraz 110 w oddzielnych pokojach. Członkowie społeczności The Brain Embassy mają do swojej dyspozycji powierzchnię eventową na 200 osób, kreatywne sale konferencyjne oraz wiele nieformalnych miejsc spotkań (m.in. Brainstorm Room, Floating Ideas Room, Knowledge Room czy Nap Room).

The Brain Embassy jest jednym z pierwszych coworkingów zaprojektowanych w oparciu o najnowsze tendencje w tworzeniu przestrzeni, które wspierają naturalne powstawanie społeczności, twórczą współpracę między jej członkami oraz rozwój innowacyjnych pomysłów. Różnorodność zaaranżowanych miejsc do pracy zachęca do ruchu i kreatywności, a płynne przenikanie się stref, dedykowanych spotkaniom w nieformalnej atmosferze, tworzy miejsce, które w pełni zaspokaja potrzeby pracowników i stwarza im możliwości do wysoce wydajnej pracy.

NAJLEPSZE BIURA W POLSCE - MINDSPACE

Mindspace / lokalizacja: Hala Koszyki, Warszawa / projektant: zespół Mindspace

Biuro Mindspace / materiały prasowe

W 2017 r. w zrewitalizowanej warszawskiej Hali Koszyki swoją pierwszą lokalizację otworzył Mindspace, globalny koncept coworkingowy. Na trzech kondygnacjach oddana została przestrzeń biurowa o łącznej powierzchni ponad 3 tys. mkw., przygotowana dla 460 członków społeczności Mindspace – zespołów projektowych z innowacyjnych przedsiębiorstw, małych i średnich firm, technologicznych start-upów, przedsiębiorców i freelancerów. W późniejszych latach przestrzeń powiększono.

Indywidualny wystrój w stylu vintage, łączący międzynarodowy design z ciepłą, domową atmosferą, jest znakiem rozpoznawczym biur tej marki na całym świecie. Mindspace posiada ponad 30 lokalizacji - w Berlinie, Bukareszcie, Monachium, Frankfurcie, Hamburgu, Warszawie, Londynie, Tel Awiwie, Waszyngtonie, San Francisco, jak również Amsterdamie i Utrechcie. Polska adaptacja nie była oczywista, m.in. z uwagi na wymagania konserwatorskie, dotyczące niektórych elementów znajdujących się na terenie zrewitalizowanej Hali Koszyki.