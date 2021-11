Jeszcze do niedawna najmodniejszą rośliną doniczkową, która królowała we wnętrzach, była temperamentna monstera. Jednak ostatnio straciła na znaczeniu na rzecz mniej pokaźnego rozmiarowo, ale za to jakże uroczego, filodendrona. Narrow, Pink Princess i Birkin – to trzy odmiany filodendrona, które będą najmodniejsze w najbliższym roku i już robią prawdziwą furrorę wśród #plantlovers? Poznajcie je bliżej!

Filodendron Narrow Escape

Filodendron to roślina pnąca, a jej naturalnym środowiskiem jest oczywiście gęsto zalesiona, zacieniona i wilgotna dżungla. Choć filodendrony to dość duża rodzina, w której skład wchodzą setki gatunków, kilka z nich cieszy się ostatnio największym zainteresowaniem.

Wśród nich numer jeden to Filodendron Narrow Escape. Tę odmianę charakteryzują długie, wąskie i karbowane liście. To roślina średnich rozmiarów (do 150 cm w doniczce), której imponujący wygląd „podkręci” każde wnętrze, tworząc przykuwającą wzrok plamę soczystej zieleni. Wyraźnie widoczne unerwienie liści dodają roślinie ekspresji i temperamentu.

Chcesz stworzyć namiastkę Karaibów w Twoim wnętrzu? Wybierz Narrow Escape!

Filodendron Pink Princess

Ta odmiana to prawdziwy hit Instagrama i sklepu Jungle Boogie! Filodendronowa Różowa Księżniczka jest bowiem odmianą nie tylko efektowną, ale też rzadką i poszukiwaną przez kolekcjonerów roślin.

Wyróżniają ją jasnoróżowe plamy na ciemnozielonych liściach, a każdy z liści tej arcyciekawej rośliny wygląda inaczej, tworząc niesłychany spektakl w Twoim wnętrzu! Właśnie oczekiwanie na kolejny liść i to, jak będzie wyglądał, jest największą frajdą dla posiadaczy Filodendrona Pink Princess.

Roślina jest nie tylko piękna i „medialna”, ale też mało wymagająca, dzięki czemu łatwo się z nią „zaprzyjaźnić”. Lubi stanowiska zacienione, do 25 stopni. Rośnie stosunkowo szybko, a abstrakcyjne liście osiągają długość do 20 cm oraz 12 cm szerokości.

Filodendron Birkin

Filodendron Birkin / Photo by Severin Candrian on Unsplash

Na koniec totalna nowość w naszym zestawieniu, ale równie ciekawa, co poprzednie. Wszystko też wskazuje na to, że będzie prawdziwym hitem roślinnych kolekcji w najbliższym czasie. Filodendron Birkin – bo o nim mowa – to roślina o zwartym pokroju i przepięknie wybarwionym liściach. Dolne liście mają ciemnozielony kolor, a górne są w jasnozielone paski.

Z pewnością właśnie te zabawne pasiaste liście sprawiły, że to właśnie Filodendron Birkin zdetronizuje Monsterę i inne popularne rośliny w trendach na 2022, a nawet 2023 rok! Tak przynajmniej twierdzi wnętrzarskiego serwisu Aparthament Therapy!

- Uwielbiam Birkin i uważam, że będzie to roślina designerów na 2021, 2022, a nawet 2023 rok! – zapewnia Dr Plant na łamach serwisu. – Wierzę, że właśnie Birkin stanie się najbardziej wiralową rosliną, jeśli chodzi o hashtagi w social mediach.

Zdecydowanie wszyscy, którzy zamierzają wprowadzić jakąś zmianę w aranżacji swoich mieszkań, apartamentów i domów, albo są zawodowymi architektami wnętrz, powinni w swoich planach wziąć pod uwagę nową roślinną hybrydę - Filodendrona Birkin. To roślina efektowna, wyrafinowana, a przy tym kompaktowa. Luksusowa, a jednocześnie praktyczna niczym legendarna torebka Birkin!