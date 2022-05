Miliarder Robert Toll wraz ze swoją żoną Jane mieszkali w apartamencie przy Upper East Side ponad dwie dekady. Dziś wystawiają go na sprzedaż jako miejsce licznych wydarzeń politycznych z udziałem znanych gości, w tym ówczesnego nowicjusza Baracka Obamy.

Obecnie para wystawia go na sprzedaż za 22 800 mln dolarów, pozostawiając po sobie mnóstwo cennych wspomnień i cudownych spotkań. Ale co sprawia, że ich rezydencja jest tak wyjątkowa, także pod względem logistycznym?

Luksusowy penthouse mierzący przeszło 480 metrów kw. posiada pięć sypialni i pięć łazienek rozmieszczonych na trzech piętrach – 29, 30 i 31.

Apartament został zaopatrzony w ogromne okna, z których rozpościera się widok na panoramę Manhattanu. Apartament ma także cztery tarasy.

- To oszałamiający penthouse rozciągający się na trzech piętrach, z których dwa oferują zapierające dech w piersiach widoki na panoramę miasta, Central Park i most George’a Washingtona. Tylko szczęściarz będzie mógł nazwać go swoim domem – mówi Tamir Shemesh, agent z Serhant.