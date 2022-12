Książka - idealny prezent pod choinkę dla człowieka sukcesu

Bill Gates czyta ok. 50 książek rocznie, Mark Zuckerberg czyta przynajmniej jedną książkę na dwa tygodnie, a Elon Musk czytał niegdyś dwie książki dziennie! Zamiłowanie ludzi sukcesu do dobrych lektur nie jest przypadkowe, bo to właśnie one w dużej mierze są tajemnicą tego, co udało się im już osiągnąć.

Można z tego wywnioskować zatem, że idealnym prezentem na Boże Narodzenie dla człowieka, który po pierwsze, ma już wszystko, a po drugie wciąż szuka nowych punktów widzenia, są właśnie książki.

Jedni preferują kryminalne opowieści, drudzy rozprawy psychologiczne, a jeszcze inni nadzwyczajne science fiction. My natomiast postanowiliśmy stworzyć książkowy miszmasz najbardziej obiecujących nowości wydawniczych, które już teraz możecie znaleźć w księgarniach.

Poszczególne pozycje co prawda różnią się treścią i formą, ale łączy je jedna cecha – wszystkie są świetne i naszym zdaniem przypadną do gustu każdemu człowiekowi sukcesu!

Książka na prezent: "Lata" Annie Ernaux

Chyba nie sposób zacząć od innej pozycji. Książka "Lata" to dzieło Annie Ernaux, zdobywczyni literackiej Nagrody Nobla 2022. Ta pozycja jest wyjątkowa z dwóch powodów: po pierwsze, autorka mierzy się w niej z własną autobiografią, zadając sobie pytanie: „Czy byłabym szczęśliwsza, mając inne życie?”, i po drugie, można ją nazwać biografią całego pokolenia.

Od czasów wielkiego niedostatku, aż po lata kapitalistycznego przesytu, zagłębiamy się w historię, której motywem przewodnim było wyzwolenie – w każdym możliwym tego słowa znaczeniu.

- Chciałaby te liczne obrazy siebie, rozdzielone, niezsynchronizowane, połączyć nicią opowieści o swojej egzystencji od narodzin w czasie II wojny światowej aż do dzisiaj. O istnieniu poszczególnym, lecz jednocześnie wtopionym w historię pokolenia – czytamy w zapowiedzi książki.

To opowieść o rewolucji obyczajowej, polityce, konsumpcjonizmie i sekularyzacji, odsłaniająca korzenie Annie Ernaux i korzenie pokolenia, do którego należy.

Książka na prezent:"Biedni w bogatym kraju" Nicholas D. Kristof, Sheryl WuDunn

„Biedni w bogatym kraju. Przebudzenie z amerykańskiego snu” autorstwa dziennikarskiego małżeństwa - Nicholasa D. Kristofa i Sheryl Wudunn to rozprawa, która rozpoczęła się od ankiety dotyczącej opinii Amerykanów na temat współczesnych czasów.

Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiały się cztery określenia: „niepokojące”, „chaotyczne”, „wyczerpujące” i „nerwowe”. Czy to oznacza, że słynny „amerykański sen” dobiegł końca? A może nigdy nie istniał?

Autorzy zagłębili się w różne kręgi amerykańskiego społeczeństwa i problemy, z którymi muszą się zmagać, w tym bezrobocie, edukacja, przeludnienie, utrata majątku czy ubóstwo. Następnie z reporterską precyzją przedstawili wizerunek osób, które czują się niepotrzebne, niezauważone i - dosłownie - zżerane przez tkankę społeczną.

Książka „Biedni w bogatym kraju” przedstawia Amerykę, która w żaden sposób nie pokrywa się z naszymi wyobrażeniami na jej temat i motywuje do refleksji, dlaczego rząd USA przestał interesować się niektórymi obywatelami.

Książka na prezent: "Jak spać, żeby się wyspać?" Daria Łukowska

"Jak spać, żeby się wyspać?" to propozycja dla miłośników książek samorozwojowych. Jej autorka - Daria Łukowska - jest współtwórczynią kursu "Szkoła optymalizacji snu" i podcasterką. Na YouTube udało się jej zgromadzić społeczność liczącą ponad 37 tysięcy osób!

Sama książka natomiast jest dosłownie rozprawą na temat tego, jak wygląda odpowiedni sen, jakie czynniki mają wpływ na to, jak śpimy i co zrobić, aby poprawić jakość swojego snu. Szczegółowe pytania stawiane przez autorkę to:

• Ile snu tak naprawdę potrzebujesz?

• Suplementy, adaptogeny, CBD, monitorowanie snu – trendy czy realne wsparcie?

• Sypialnia idealna, czyli jaka?

• O co chodzi z niebieskim światłem?

• Co robić, gdy ty lub twoje dzieci wybudzicie się w środku nocy?

• Czy brak snu może zaburzać reakcję organizmu na przyjęte szczepienie?

Książka na prezent: "Wedlowie. Czekoladowe imperium" Łukasz Grabal

Czy ktoś w Polsce może nie znać czekolady Wedel? My zajadaliśmy się nią jako dzieci i - cóż - tak pozostało do dziś. Okazuje się jednak, że historia założycieli marki jest tak dobra i ciekawa, jak ich cukiernicze wyroby, a o tym długo nie mieliśmy pojęcia.

- Wedlowie nie bali się nowych technologii i innowacyjnych, jak na tamte czasy form promocji. Ale musieli odnaleźć się także w nowej rzeczywistości społecznej – coraz więcej kobiet walczyło o swoje miejsce na rynku pracy, coraz częstsze były strajki robotników, domagających się poprawy sytuacji bytowej. A potem nadeszła wojna, która zmieniła wszystko - czytamy w zapowiedzi książki.

Autor książki "Wedlowie. Czekoladowe imperium" - Łukasz Grabal - przeniesie nas do XIX wiecznego świata cukierników, dawnych manufaktur czekolady, hal fabrycznych i słodko-gorzkich sytuacji, z którymi musieli się zmagać założyciele najpopularniejszego producenta czekolady w Polsce.

Książka na prezent: "Lunch z ludźmi sukcesu. 52 spotkania z tymi, którzy zmieniają świat"

Lunch z ludźmi sukcesu - okładka

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, z kim spośród wszystkich ludzi na świecie chcielibyście wybrać się na lunch?

Dzięki tej książce macie możliwość porozmawiać z największymi osobistościami, sportowcami, politykami i ludźmi sztuki. Znajdziemy w niej rozmowy m.in. z Angelą Merkel, Stevem Wozniakiem czy Jeffem Bezosem.

"Lunch z ludźmi sukcesu" być może stanie się także odpowiedzią na kilka pytań, które nurtują was od dawien dawna. Weźmy na tapetę chociażby Jeffa Bezosa - dlaczego jako jedna z najbogatszych osób na świecie wciąż pracuje przy najzwyklejszym, drewnianym biurku?

A Dolce & Gabbana? Dlaczego sprzedaje swoje ubrania wyłącznie poprzez płatności online, a nie za gotówkę?

Te i inne historie stają się tematem do pozornie nieważnych rozmów, które moglibyśmy przeprowadzić na lunchu z najlepszym przyjacielem. Tyle że właśnie czasami najprostsze pytania i najprostsze odpowiedzi stają się filozofią, która doprowadza do wielkiego sukcesu.

Książka na prezent: "Bajka prawdę ci powie... o Tobie" Bucay Jorge

"Bajka ci prawdę powie... o Tobie" to nowa interpretacja bajek, które znamy już od dzieciństwa. Znajdziemy tam chociażby opowieść o Brzydkim Kaczątku, Śpiącej Królewnie czy Kopciuszku, tyle że opowiedziane przez Bucay'a Jorge'a, psychoterapeutę.

Autor przytacza historie, które niegdyś tworzyły nasz świat wyobraźni, zwracając uwagę na ich psychologiczny wydźwięk. Przytacza oryginalne brzmienie, omawia ewolucyjne treści i proponuje współczesną interpretację.

To dobra propozycja dla osób, które szukają w sobie dziecka, lub po prostu wciąż nie znaleźli odpowiedzi na pytanie, jakie wartości tak naprawdę przyświecają ludzkiemu życiu.

Książka na prezent: "Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości", David Graeber i David Wengrow

Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości - okładka

David Graeber i David Wengrow starają się przekonać ludzkość, że nasza historia wcale nie musi opierać się na wąskiej perspektywie. W książce "Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości" znajdziemy opowieść o rozwoju miast, rolnictwa, demokracji i nierówności, przedstawioną w sposób, w jaki nigdy nie potrafiliśmy opowiadać historii.

Ta pozycja nie uznaje prymitywności, gwałtowności i subiektywnej oceny. Z zaangażowaniem jednak angażuje czytelnika w nieznane dotąd anegdotki, nowe oblicza wiary czy moc bezpośredniego działania - dzięki niej spoglądamy w przeszłość, otwierając oczy na przyszłość.

- To nie książka. To uczta intelektualna. Nie ma w niej ani jednego rozdziału, który nie burzyłby naszych dobrze zakorzenionych przekonań. Jest głęboka, w sposób naturalny obrazoburcza, wierna faktom i przyjemna w lekturze - miał powiedzieć o książce Nassim Nicholas Taleb.

Książka na prezent: "Inna opowieść wigilijna" Elizabeth Ann Scarborough

Historię "Opowieści wigilijnej" zna prawdopodobnie każdy z nas. Zakochany jedynie w pieniądzach Ebenezer Scrooge dostaje od trzech duchów lekcję życia, która otwiera mu oczy na miłość i świat.

"Inna opowieść wigilijna"? Tak, jest inna, ponieważ Elizabeth Ann Scarborough postanowiła dopasować dawną historię do czasów, z którymi dzisiaj mierzy się każdy z nas.

Praca, obowiązki, pieniądze - trudno czasami znaleźć czas dla naszych bliskich. Z tymi samymi problemami mierzy się także główna bohaterka książki, zapracowana bizneswoman Monica Blanc, którą pewnej wigilijnej nocy nawiedza... Ebenezer Scrooge. Tak, ten Ebenezer Scrooge, tym razem w roli bożonarodzeniowego ducha. Co dzieje się dalej? Możemy się tylko domyślać.

To lektura idealna na czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia - bo kiedy liczyć na to, że wydarzy się wigilijny cud, jak nie teraz?