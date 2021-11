Najlepszy prezent pod choinkę? Jeszcze w listopadzie do sprzedaży trafią autorskie perfumy Billie Eilish. Jaki zapach kryje się we flakonie o nazwie „Ellish” i kiedy będzie można je kupić? Oto wszystko, co musicie wiedzieć o nowym perfumeryjnym projekcie Billie Eilish.

Perfumy Billie Eilish

Już wkrótce wszyscy zaczniemy kompletować w swojej głowie idealne prezenty na święta Bożego Narodzenia – płyta czy książka, kaszmirowy szalik czy jedwabna apaszka…A może perfumy? Dziewiętnastoletnia Billie Eilish ponownie zaskakuje fanów fenomenalnym przedsięwzięciem. Na rynku właśnie pojawiły się autorskie perfumy sygnowane jej nazwiskiem.

Reklama

- To niesamowite, że w końcu mogę się z wami podzielić moimi debiutanckimi perfumami „Eilish”. Ten zapach chodził za mną od lat, jest najpiękniejszy na świecie! - pisze na swoim Instagramie Billie Eilish.

To również nie przypadek, że artystka podczas trasy koncertowej poprosiła swoich fanów o to, aby opisali swoje ulubione nuty zapachowe oraz sytuacje, które się z nimi kojarzą. Piosenkarka przyznaje, że zapachy od zawsze odgrywały dużą rolę w jej życiu. To one były nośnikiem wielu wspomnień z dzieciństwa.

Billie Eilish stworzyła własne perfumy / materiały prasowe

Perfumy „Eilish” – perfumy w stylu gourmand

Perfumy Billie Eilish należą do rodziny zapachów w stylu gourmand. Są bardzo słodkie, skomponowane z połączenia nuty bursztynu, kakao, wanilii oraz rozgrzewających przypraw.

- Perfumy są w pewien sposób przytulne i bardzo zmysłowe. Wanilia… to taki przyjemny zapach. Dzięki nim mam ochotę zawinąć się w kłębek i czekać na Boże Narodzenie – dodaje Billie Eilish, wyraźnie zachwyconą stworzoną przez siebie kompozycją.







Billie Eilish kocha kobiece ciało

Jednak nowy projekt artystki to nie tylko sam zapach. Istotną rolę odgrywa także designerski flakonik w kształcie kobiecego popiersia. Dlaczego akurat kobiece ciało? To manifest body positive!

Perfumy Billie Eilish - zapach w stylu gourmand / materiały prasowe

- Nasze ciało jest przepiękne takie, jakie jest i nie powinnyśmy go na siłę zmieniać. Kocham to, że jest naturalnie idealne – zaznacza Billie Eilish w rozmowie z „Cosmopolitan”, tłumacząc dlaczego zdecydowała się właśnie na taki kształt perfum.

Perfumy Billie Eilish – gdzie kupić?

Pierwsze perfumy Billie Eilish można kupić na oficjalnej stronie billieeilishfragrances.com, a ich cena to około 270 zł. Czy trafią do masowej dystrybucji? Jest na to spora szansa.