Po tragicznym pożarze katedry Notre Dame w Paryżu, który miał miejsce w 2019 roku, eksperci zajmujący się jego odbudową chcą zadbać o to, by światowy symbol gotyku nie tylko powrócił do czasów swojej świetności, ale też był miejscem przyjaznym turystom w mieście, które coraz częściej doświadcza negatywnych skutków zmian klimatu.

Odbudowa Notre Dame - wielkie zmiany wokół katedry

Wielka odbudowa katedry Notre Dame po pożarze, który miał miejsce w 2019 roku, trwa. Przedstawiciele miasta oraz eksperci zapowiadają, że katedra będzie gotowa już w 2024 roku, ale jest to tylko data wstępna, bo odbudowa perły francuskiego gotyku to nie lada wyzwanie – nie tylko finansowe, ale też logistyczne. Renowacja organów zawierających 8 tys. piszczałek czy odbudowa iglicy z 1000 francuskich dębów to tylko przykłady, które pokazują skalę prac, ale też wielkość samej katedry Notre Dame.

Odbudowa katedry Notre Dame - widok na promenadę nad Sekwaną / Bureau Bas Smets

Wśród morza wyzwań związanych z renowacją kościoła pojawia się również wiele pozytywów. Okazuje się bowiem, że odbudowa Notre Dame - a co za tym idzie, nowy plan urbanistyczny - sprawi, że katedra nie tylko odzyska swój dawny blask, ale też zostanie udoskonalona o innowacyjne rozwiązania urbanistyczne, dzięki którym Notre Dame stanie się nie tylko topową atrakcją turystyczną na liście „must see”, ale też przestrzenią, w której będzie można odpocząć, zrelaksować się czy kontemplować architekturę i przyrodę Paryża.

Odbudowa katedry Notre Dame - plan urbianistyczny / Bureau Bas Smets

Paryż: Nowy plan urbanistyczny wokół katedry Notre Dame a zmiany klimatu

Za realizację tych założeń odpowiadają Bureau Bas Smets przy wsparciu pracowni urbanistycznej GRAU i lokalnej firmy architektonicznej Neufville-Gayet. Projekt finansuje natomiast miasto Paryż.

Nowa rekonstrukcja zakłada wiele zmian związanych z zagospodarowaniem terenu wokół katedry. By chronić turystów przed coraz częstszymi w Paryżu falami upałów, wzdłuż wschodniej fasady Notre Dame zostaną posadzone drzewa, które stworzą zacieniony dziedziniec. Do terenów wokół katedry zostanie poprowadzona woda, która pozwoli ochłodzić chodniki wokół świątyni. Na całym obszarze wokół świątyni zostanie posadzonych 131 drzew, a na odcinku między katedrą a Sekwaną powstanie ogród. By zmniejszyć ślad węglowy, twórcy projektu chcą dodatkowo zlikwidować pobliski parking, a na jego miejscu stworzyć krytą promenadę, która umożliwi turystom nie tylko odpoczynek, ale też dostęp do katakumb.

Odbudowa katedry Notre Dame - wejście do katakumb / Bureau Bas Smets

Przedstawiciele miasta zapowiadają, że to dopiero początek. Urbanistyczny lifting wokół Notre Dame uwzględniający zmiany klimatu ma być inspiracją do rewitalizacji w innych częściach miasta i wokół innych popularnych kościołów Paryża.

Jak już wspomnieliśmy, wstępna data zakończenia projektu to 2024, tuż przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Betonoza przed polskimi kościołami

Przykład paryskiej katedry Notre Dame może być wspaniałą inspiracją dla wielu polskich miast i parafii, które od lat wycinają drzewa wokół kościołów, a zamiast zieleni układają chodnikową kostkę. Naprawdę nie trzeba pożaru, by zacząć naprawiać to, co wydarzyło się w polskiej urbanistyce przez ostatnie dziesięciolecia...