Zabytkowe pałace i zamki na sprzedaż

Polskie zamki, pałace czy dwory to najpiękniejsze świadectwa minionych epok. Niosą za sobą wiele niesamowitych historii, które niosą się echem w ich monumentalnych murach. I choć zwykle postrzegamy je w kategorii zabytków, które możemy jedynie zwiedzić, okazuje się, że wiele z nich szuka nowych właścicieli.

Przedstawiamy najpiękniejsze zabytkowe nieruchomości, które właśnie zostały wystawione na sprzedaż!

Zespół pałacowo-parkowy z połowy XIX wieku w Marzewie

Dwór w Marzewie / Partners International

Odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy w Marzewie to miejsce z dala od zgiełku miasta. Sam neoklasycystyczny dwór został zbudowany na planie prostokąta z fasadą skierowaną na północ.

Wewnątrz dworu znajdują się trzy kondygnacje, 10 apartamentów oferujących widok na przepiękny park z ogromnym stawem oraz część podpiwniczoną z kuchnią i kotłownią. Te suche fakty nie wyczerpują jednak piękna dworu, na które dodatkowo składają się kryształowe żyrandole, malowane sztukaterie oraz drewniane parkiety.

W skład kompleksu wchodzą także: park z kortem tenisowym, folwark z trzema budynkami gospodarczymi oraz rządcówka z browarem.

Cena: 7,5 mln zł

Dwór w Sochaczewie - niezwykła pamiątka po Fryderyku Chopinie

Dwór w Sochaczewie / e-sochaczew

Dwór w Sochaczewie być może na pierwszy rzut oka nie wygląda na wyjątkowy. W rzeczywistości jednak jest miejscem, które powinien znać każdy miłośnik muzyki klasycznej. To właśnie w nim grywał bowiem sam Fryderyk Chopin!

Dwór powstał ok. 1820 roku. Właścicielem posiadłości był wówczas Jan Ostrzewicz, krewny Tekli Justyny Chopin. Podobno młody Fryderyk grywał w nim pierwsze koncerty dla miejscowego ziemiaństwa. To były początki jego wielkiej kariery.

Dwór jest dziś nieco zaniedbany i wymaga gruntownego remontu, ale posiadanie miejsca, które inspirowało pierwsze utwory Fryderyka Chopina, wydaje się być warte każdej ceny!

Cena: 1,25 mln zł

Renesansowy Pałac Malina w Kutnach

Pałac Malina w Kutnach / Decisivere

Wykonany w stylu francuskiego renesansu Pałac w Malinie został wybudowany w latach 80. XIX wieku przez Natfatala Majznera. Posadowiono go na planie wydłużonego prostokąta. Sam w sobie prezentuje się wprost olśniewająco, choć najwięcej uroku dodaje mu park w stylu krajobrazowym.

Wewnątrz pałacu znajduje się 20 pokoi noclegowych, sala balowa, w pełni wyposażona kuchnia, bar oraz strefa wypoczynku. Dotychczasowi właściciele postawili na styl eklektyczny, zachowując XIX-wieczny wystrój pałacowy i wprowadzając elementy nowoczesności.

Co więcej, wyposażenie pałacu obejmuje mnóstwo antycznych mebli, obrazów i dekoracji, które wzmacniają niezwykły klimat tego miejsca.

Cena: 15,2 mln zł

Neogotycki pałac w Obornikach Śląskich

Pałac Elseburg / HOME

Oborniki Śląskie często są nazywane „sercem płuc Wrocławia” i coś w tym jest, zwłaszcza że miasto skrywa w sobie niesamowity skarb. Mowa o neogotyckim pałacu Elsenburg wzniesionym przez rodzinę von Waldenburg-Wurben w 1899 roku.

Wewnątrz pałacu znajdują się piękne, drewniane wykończenia, ręcznie rzeźbione meble i pokoje połączone z łazienkami. Otacza go także malowniczy park, którego widok rozciąga się przed oknami pokojów wyższych kondygnacji.

Ciekawa architektura i historyczne detale sprawiają, że miejsce wydaje się magiczne. Co więcej, w latach 90. przeprowadzono tam gruntowny remont, dzięki czemu zachowano piękno przeszłości na dłużej.

Cena: 5 mln zł

Pałac Palais w Pszczynie

Pałac Palais w Pszczynie / Otodom

Pałac Palais został wzniesiony jako Gmach Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych w Pszczynie. Powstał w 1902 roku i prezentuje styl neogotyku północnego.

Ze względu na wiek i niesamowitą historię budynek został objęty specjalną ochroną konserwatorską Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Pałac uważa się za jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli w regionie. Jest to z pewnością zasługa efektownej, czerwonej cegły pokrywającej go wzdłuż i wszerz. Dzięki temu tworzy niesamowity klimat, w którym można zakochać się od pierwszego wejrzenia.

Niestety, budynek wymaga gruntownego remontu, choć z pewnością jest tego wart!

Cena: 31 mln zł

Villa Colonia we Wrocławiu

Villa Colonia we Wrocławiu / SDP

Jak mówią historyczne publikacje, wrocławska Villa Colonia ma za sobą niesamowitą historię. W czasie II wojny światowej, a właściwie już w 1945 roku, podpisano w niej akt kończący działania wojenne na terenie miasta! Co więcej, stół, na którym składano podpisy, wciąż znajduje się wewnątrz budynku i stanowi część jego wyposażenia.

Sam gmach został zaprojektowany zgodnie z regułami tzw. spokojnego baroku. Widoczne są w nim także elementy wiedeńskiej secesji. Wewnątrz znajdują się cztery pokoje gościnne, sypialnie, salon oraz biuro. Wszystko zostało stworzone w wyjątkowym guście architektonicznym pełnym antyków i historycznych detali.

Cena: 4,4 mln zł

Średniowieczny Zamek Krzyżacki w Barcianach

Zamek Krzyżacki w Barcianach / Zabytki nieruchomości

Położony w malowniczych zakątkach Mazur średniowieczny Zamek Krzyżacki to monumentalna spuścizna militarnej architektury krzyżackiej. Szacuje się, że pierwsze pałace przy zabudowie powstały przed 1380 rokiem, a całość została wzniesiona ok. lat 20. XIV wieku.

Zamek posiada własne jezioro, które prowadzi do centrum Barcian oraz rozległy park. Aktualnie budynek jest po częściowym remoncie, co stanowi dobrą podstawę do przekształcenia go w luksusowy hotel lub spa.

Cena: ok. 12 mln zł