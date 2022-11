5 ulubionych książek Billa Gatesa

Bill Gates słynie z tego, że czyta przynajmniej pięćdziesiąt książek rocznie. Miliarder od dekady przed świętami dzieli się też ze światem swoimi pięcioma ulubionymi lekturami z mijających dwunastu miesięcy, by, jak sam stwierdza, „mieć okazję do refleksji na temat tego, co ostatnio przeczytał”. W tym roku miliarder zmienił jednak formułę wpisu.

Reklama

– Zdecydowałem się spróbować czegoś nowego. Zamiast ograniczać się do tego, co przeczytałem w ostatnich dwunastu miesiącach, wybrałem książki niezależnie od tego, kiedy je ukończyłem – pisze Gates na swoim blogu.

– Jedna z pozycji jest moją ulubioną od czasów szkoły podstawowej. Inna – najnowszym wspomnieniem. Nie jest to też kompletna lista moich ulubionych książek, ta zawierałaby więcej pozycji, ale tych pięć książek zawsze polecam moim przyjaciołom i rodzinie - podsumował Gates.

My również polecamy ich lekturę podczas nadchodzących świąt.

„Surrender. 40 piosenek, jedna opowieść”, Bono

surrender-40-piosenek-jedna-opowiesc-b-iext121853271.jpg

Autobiografia legendarnego muzyka Bono to najświeższa propozycja na liście poleceń Gatesa. W Polsce książka ta ukaże się nakładem Wydawnictwa Agora dopiero 23 listopada, w USA swoją premierę miała 1 listopada.

„W książce »Surrender…« Bono po raz pierwszy opowiada własnymi słowami o swoim niezwykłym życiu i ludziach, z którymi je dzielił. Wspomina, jak wkrótce po stracie matki poznał swoją przyszłą żonę oraz członków kapeli. Zabiera czytelników w niezwykłą podróż, która uczyniła z U2 jeden z najbardziej wpływowych zespołów rockowych świata. Opowiada też o dwudziestu latach działalności na rzecz walki z AIDS i ubóstwem”, czytamy w opisie dystrybutora.

Bill Gates poleca tę pozycję przede wszystkim ze względu na mnogość historii, którymi Bono dzieli się z czytelnikami.

„Obcy w obcym kraju”, Robert A. Heinlein

„Obcy w obcym kraju”, Robert A. Heinlein

Klasyk światowej literatury fantastycznonaukowej obsypany deszczem nagród. Powieść opowiada losy Valentine’a Michaela Smitha, człowieka urodzonego na Marsie, który przybywa na Ziemię we wczesnej dorosłości i jest zmuszony skonfrontować się z fundamentalnymi pytaniami o religię, śmierć, pieniądze czy seks.

– Uważam, że najlepsze science fiction skłania do myślenia o tym, co jest możliwe w przyszłości, a Heinleinowi udało się przewidzieć rozwój kultury hipisowskiej na wiele lat przed jej pojawieniem się – pisze Gates na swoim blogu.

Jest to też jedna z jego ulubionych lektur z czasów dzieciństwa.

„Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln”, Doris Kearns Goodwin

„Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln”, Doris Kearns Goodwin

Abraham Lincoln to jeden z największych idoli Billa Gatesa, do czego miliarder przyznaje się na każdym kroku. Nic więc dziwnego, że życiorys legendarnego prezydenta USA pióra jednej z najlepszych amerykańskich biografek Doris Kearns Goodwin znajduje się na liście ulubionych książek założyciela Microsoftu.

- "Team of Rivals" to arcydzieło - pisze krótko o książce Gates.

Niestety pozycja nie ma swojego polskiego wydania.

„Wewnętrzna gra: tenis. Mentalny trening w sporcie i w życiu”, W. Timothy Gallwey

„Wewnętrzna gra: tenis. Mentalny trening w sporcie i w życiu”, W. Timothy Gallwey

Koncentracja, siła mentalna, wiara we własne umiejętności – to zdaniem W. Timothy’ego Gallweya główne czynniki sukcesu zarówno w tenisie, jak i w każdej innej dyscyplinie sportu i życia.

Według Billa Gatesa książka ta to z kolei pozycja obowiązkowa dla każdego, kto gra w tenis, ale nie tylko.

- Gallwey twierdzi, że stan umysłu jest równie ważny – jeśli nie ważniejszy – niż sprawność fizyczna. Jednocześnie daje doskonałe rady, jak konstruktywnie unikać błędów, zarówno na korcie, jak i w życiu - pisze Gates.

„Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements”, Paul Strathern

„Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements”, Paul Strathern

Historia chemii pełna jest ekscentrycznych postaci takich jak Dymitr Mendelejew, rosyjski naukowiec, który jako pierwszy zaproponował układ okresowy pierwiastków po tym, jak rzekomo przyszedł mu on do głowy we śnie.Książka Paula Stratherna śledzi tę niezwykłą historię aż do jej początków w... starożytnej Grecji.

– To fascynujące spojrzenie na rozwój nauki i ewolucję ludzkiej ciekawości na przestrzeni tysiącleci – przekonuje Bill Gates.

Książka niestety nie ma swojego polskiego wydania.